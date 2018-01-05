人民幣兌美元中間價5日報6.4915 創逾一年半最高

1 月 5 日人民幣兌美元中間價報 6.4915，升值至 2016 年 5 月 3 日以來最高。今日中間價較上一交易日昇值 128 個基點，本週累計調升 427 個基點。

隔夜市場，美元指數再次回落到 92 下方。美國最新公佈的 ADP 就業人口變動數為增長 25 萬，大幅好於預期及前值的 19 萬，但由於美國當前就業市場已經接近充分就業，美聯儲進一步加息的最大障礙是通脹疲弱，故美指僅小升至 91.97 後回落。目前市場交易員們現在期待著美國在本年度第一次的非農就業數據，特別是其中的薪資數據，可能對美元提供一些新的方向推動力。



中國社會科學院金融研究所銀行研究室主任曾剛認為，近期人民幣對美元走強，受外部因素和內部因素的共同影響。一方面，外部美元在持續走弱。自 2017 年 12 月中旬以來，美元指數從 94 降至目前的 92 左右，在 2018 年首個交易日跌至逾 3 個月以來的最低水平，美元自身的回調給人民幣升值提供了外部條件。

另一方面，年終歲末，企業的結匯意願加強，結匯增加導緻美元供給增加，對人民幣的需求增加，從而帶動人民幣匯率升值。 “此外，目前境內人民幣比較稀缺，金融體系流動性趨緊，這也是人民幣對美元短期升值的原因之一。” 曾剛說。

“經過過去一年的上調，市場對人民幣的信心和預期都發生了變化，貶值預期很大程度上在減弱，市場情緒逐步平穩。” 交通銀行首席經濟學家連平表示，同時，去年我國經濟運行仍保持穩健，對人民幣匯率起到了支撐作用，一系列因素的作用下，人民幣匯率得以上升。

展望 2018 年，在全球經濟復甦背景下，美元難以重演一枝獨秀，人民幣匯率面臨的外部環境相對有利，匯率貶值風險不大，但人民幣對美元能否持續升值，將更加取決於國內經濟與政策走向。目前看，2018 年人民幣出現大升大貶概率均不大，有望保持基本穩定。

今後一段時間，美元走向對人民幣匯率仍有重要影響，但美元走勢存在不確定性。一方面，美元未必會繼續走弱，稅改紅利逐漸釋放，對美國經濟與政策可能產生長期影響，美國經濟持續強勁增長與再通脹風險，可能促使美聯儲更快加息。另一方面，全球經濟都在復蘇，歐元、日元等升值將抑制美元漲勢，過去幾年的美元上行週期很可能已告一段落。

與前些年美元一枝獨秀相比，未來外匯市場可能迎來 “百花齊放”。於人民幣匯率走勢而言，外部環境料相對有利，匯率貶值風險不大。但人民幣對美元能否持續升值，或更加取決於國內經濟與政策走向。

2018 年中國經濟可能穩中趨緩，但下行風險有限，貨幣政策繼續保持穩健，金融監管維持高壓的可能性較大，預計 2018 年人民幣匯率難現大升或大貶。值得一提的是，中央經濟工作會議強調，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。這也表明，大升或大貶均非政策合意狀態，未來人民幣匯率或以區間震盪為主。

新聞來源：新浪財經