台股去年豐收 上市條件有意鬆綁（張佳琪專題報導）

台股去年是豐收的一年。證交所統計，去年台股創下連續 156 天站上萬點的史上最長萬點紀錄，股價指數全年上漲 1389 點，全年漲幅 15%。這已經是台股連續兩年創下雙位數的成長率。上市、櫃市場的市值加總起來有 35 兆 2 千多億，對比前年不到 30 兆，市值增加超過 5 兆，增幅一成七。同時，量能進步最大，上市加上櫃的日均量達到 1438 億，不但比前年的 988 億增加，也寫下近十年新高。

市場好，券商的營運狀況就會好。證交所董事長新許璋瑤在年終記者會中表示，去年全體券商整體獲利達 400 億，大增超過一倍。許璋瑤說：「預估券商獲利整體可望達 400 億，比前年 194 億，整整增加了一倍多」。

他說，從 105 年第三季到去年第三季，上市櫃公司的獲利連續成長，預計將出爐的第四季營收獲利表現會維持成長趨勢。許璋瑤說：「上市櫃的營利狀況已連續五季正成長，就是由 105 年的第三季到去年第三季成長，去年第四季數字還沒出來，我相信應該也會是成長的狀況」。

以淨利來看，去年一到三季合計上市櫃公司的稅前淨利是成長 15.5%，稅後淨利則成長 19%，成績出色。

由於股市大漲，去年市場一度有點擔心會壓縮到台股高殖利率的特色，也會影響本益比評價。許璋瑤認為，證交所最關注的是市場是否健康，台股本益比約 16 倍，殖利率接近 4%，對外資來說具有吸引力，也是很健康的市場。許璋瑤說：「我們的殖利率將近 4%，這是一個健康的市場，所以外資目前持股 42%，但是過年後它還是持續在加碼」。

外資持有上市比重已達 42%，今年紅盤日以來持續加碼，內資也回溫。許璋瑤表示，各方預測國際經濟今年會朝向好的方向發展，今年台股的量能還是可以樂觀。許璋瑤說：「我們的日成交量 1438 億，是十年來最高，但還是比九十六年金融風暴之前那一年，日成交量 1707 億。如以這樣的距離當做我們的目標，我們還有 3 百多億的成交量可以來追求」。

不過，台股去年 IPO 家數去年 21 家，籌資金額 85 億，都比往年衰退。而近年來 IPO 家數最多時也只有 25 家，台灣市場對企業的吸引力是否降低，值得憂慮。許璋瑤不諱言，這部分有待加強，今年會鎖定東協市場的台商招商，同時也會開發美國潛力企業，希望今年 IPO 家數可以提升。許璋瑤說：「包括美國、南向，以及日、韓等，都在追求國際市場的連結，相信未來經過努力，我們上市公司會持續增加」。

他也鬆口，企業上市條件將要鬆綁，像是一些科技、生技產業，營運規模大、營收高，但可能還沒獲利，如果經營體質確實不錯，證交所會適度放寬上市條件，以利企業上市籌資。許璋瑤說：「如果它經營體質經過我們審核認為相當好，我們應適度把上市條件放寬，讓大家可以進到市場來，整個市場可以更蓬勃發展」。

去年 ETF 與權證發行量聯袂創下歷史新高，反應多頭市場中，投資人對於多元化商品的接受度也會提高。

其實台股去年量能大增有三大因素，一是國際市場的有利條件；二是國內 ETF 爆炸式發行，凝聚一些資金動能；三是現股當沖降稅措施讓短線投機者大玩沖沖樂。ETF 與當沖降稅，堪稱是做「帳面量能」的最佳方式，今年官方勢必延用，不過，市場已經歷經一年的強漲，量能未來還有多大的激發空間，仍待觀察。

（照片：證交所提供）