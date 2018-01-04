他可能是全球對債務周期最理解的人 橋水基金戴里歐：小心美公債務

摘要：戴里歐認為，短期來看，聯準會要升息以抑制通膨；長期來看，聯準會又要降息以減輕債務負擔並維持當前資產高價格，但這種平衡越來越難實現。此外，貧富分化也可能將全球拖入民粹主義盛行的深淵。

2017 年，全球市場一片紅火，2018 年，人們最該擔心的黑天鵝應該是什麼呢？

在橋水基金創始人戴里歐看來，雖然危機不會馬上到來，但美國的債務問題必須引起足夠重視。

周四，《華爾街日報》援引戴里歐的話說，目前，短期來看，聯準會要升息以抑制通膨；長期來看，聯準會又要降息以減輕債務負擔並維持當前資產高價格。

去年 11 月，在接受《華爾街日報》採訪時，戴里歐說：

隨著時間的推移，要實現這種平衡越來越難。未來一兩年，這個問題還不棘手，但隨著時間的推移，這個問題將越來越突出。

1970 年代以來，美國通貨膨脹調整後的利率一直在穩步下降，投資者對風險溢價的接受程度較低，這直接提高了資產價值，並通過刺激借貸間接地提升了增長。戴里歐的研究小組估計，自 1970 年代以來，私人和政府債務提高到了 GDP 的 325％。

金融危機後，聯準會採取寬鬆的貨幣政策，戴里歐認為當時聯準會的政策是正確的，目的不僅是刺激經濟增長，還包括去槓桿、註銷債務等目標。

但現在的問題是，一方面利率和風險溢價一直維持低位，資產價格和債務一直維持高位，一旦再次發生類似的金融危機，聯準會將無計可施。

更讓他擔憂的是，川普的減稅法案僅僅惠及大公司，但是難以惠及底層民眾，這將讓本已嚴重的美國貧富分化雪上加霜。

去年 9 月，在接受美國 Business Insider CEO Henry Blodget 採訪時，戴里歐稱，目前的美國更像 1937 年時的美國：

就像 1929 年到 1932 年的「三十年代」，在 2008 年美國遇到了債務危機，在兩次危機中，聯準會都將利息降為零。之後，聯準會一直在印鈔，購買金融資產，最終促成了經濟反彈和股市上漲，但是這並沒有解決貧富分化的問題。

所以現在千分之一的人占有的財富和 90% 的人口占有的財富相當，現在的貧富分化相當於 1935 年至 1940 年的水平。儘管現在富人生活得不錯，但是底層的 60% 人口生活水平並不高。更可怕的是，兩極分化正在持續擴大。

戴里歐認為，上世紀三十年代，全球經歷了民粹主義盛行的時期，而戴里歐擔憂目前全世界或將又一次滑入類似的深淵。

對於美國國內的貧富分化，戴里歐認為，如果再不直面這一問題，那麼美國的未來將和巴西一樣，貧富分化帶來嚴重的社會和政治問題。

目前，巴西是全球貧富分化最為嚴重的大國之一，據世界銀行 2015 年數據，巴西當年的吉尼係數達 51.3。貧富分化也造成巴西嚴重的社會問題，包括貧民窟、治安混亂、毒品泛濫等等。

『新聞來源／華爾街見聞』