英特爾承認 晶片有漏洞 但強調影響不大 其股價下跌

根據 MarketWatch 分析報導，英特爾週三承認其晶片具有弱點，需要軟體補強，但否認一家媒體報導所說，其他公司的晶片沒有受到影響，且更新軟體將會影響電腦效力。

英特爾股價創八個月來，跌幅最大的一天。但在駁斥了線上科技網站 The Register 週二下午的報告後，其股價削減了跌幅。該報告說，英特爾晶片使得 Linux 與微軟的設計師不得不修補他們的作業系統。最糟的是，該報告說，這些修補將使得某些使用英特爾晶片的系統，效能減少 5% 至 30%。AMD 的處理器則未受影響。

週三早場，英特爾股價下跌達 6%，但收盤下跌 3.4% 至 45.26 美元，創 2017 年 4 月 28 日以來，跌幅最大的一天。英特爾是 S&P 500 指數中，交易第二熱絡的股票，成交量逾 1.14 億股， 52 週平均每日成交量則為 2380 萬股。

英特爾說，晶片弱點在於惡意使用者可使用程式，察看記憶體內容，如密碼。但此一弱點可用軟體修復。在週三下午的視訊會議中，英特爾說這項弱點不會導致阻斷服務的攻擊，或插入惡意程式。一般使用者也無需擔憂媒體報導所說的效能問題，效能要看電腦的工作量。

英特爾繼續說道：「英特爾非常重視產品與客戶的安全，正與許多其他科技公司合作，包括 AMD，ARM 等，將發展出一套全球性的方式，迅速解決這項問題。」