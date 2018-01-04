【亞洲投顧】股期龍哥 盤後分析

◆盤勢分析

佈局量縮的籌碼穩定股

今天大盤量增整理，多方控盤之下，直接轉強攻擊波段高點，基本上還是多方格局，不過短線漲幅比較大的情況之下，大盤容易測試整理，因此操作上不要過度追價，等待量縮拉回再佈局籌碼穩定的主力股，至於大盤不用預設高點，順著趨勢操作。



龍哥一直提醒大家，之前控管風險，千萬不要太過積極加碼股票，操作就是按照規劃，例如，大盤止跌的時候佈局 2367 燿華，持續強勢創高，遇到創高賣壓，獲利放口袋之後再找佈局機會；上周佈局 3026 禾伸堂，現買現賺漲停，加碼的持股開始分批獲利放口袋，等待機會佈局籌碼穩定的主力股。

今天外資期貨多單增加 988 口，自營商期貨空單減少 515 口，外資選擇權偏空佈局，自營商選擇權偏空佈局，外資期貨多單增加，自營商選擇權短線偏空，攻擊到波段高點附近，有點避險籌碼，還是要留意盤中快速回測。



將風險控制好之後，可以等待盤勢止穩再增加持股，或是反向放空操作股票，不過要先分清楚個股的多空格局，多方格局的個股當然可以留意佈局，不過盤勢偏空，不要太過積極佈局；空方格局的個股當然可以反向放空操作，推薦的股票一檔接著一檔創高，不知道該如何調整持股的朋友，加入龍哥簡單操盤的行列，一起迎接未來的行情。

【籌碼穩定的主力股】

2367 燿華，2353 宏碁，3533 嘉澤，8039 台虹

【籌碼穩定的被動元件】

3026 禾伸堂，5469 瀚宇博，1815 富喬，2375 智寶，6449 鈺邦

【籌碼穩定的傳產股】

1312 國喬，1305 華夏，1907 永豐餘，2014 中鴻

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10418 點偏多操作，跌破 10697 點再移動停利出場；空方操作者大盤帶量跌破 10408 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍哥) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估