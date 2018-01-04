【顧德投顧】關鍵K之王 藍登耀 盤後分析

(6120 達運繼四天三漲停之後，今天再新高囉。)

今天大盤再度神龍擺尾，將台北股市又拉得更高了，目前大盤已經創下日 K 連六紅的紀錄，距離前波高點只有一步之遙。終場大盤上漲 47 點，以 10848 點做收，量能為 1428 億元。

重點持股報告。

(3019 亞光) 股價太溫吞，故空單先補掉了。

(1902 台紙、1907 永豐餘) 續抱。

(2022 聚亨) 今天股價留下影線，隨時有機會再攻。且我們的成本跟獲利早就拉開囉，就安心續抱。

(8039 台虹) 股價經歷一段豪邁大漲的過程，我們的成本從 52 元左右，今天已經來到 63.5 元囉，且今天再留下影線，股價動力仍在，請持續飆高吧。

(6591 動力) 昨天激情大漲，盤中一度大漲超過 10%，今天稍做休息，無礙整體架構。

(1710 東聯) 股價今天又再創波段新高囉，東聯就是每天漲你多一些，雖沒有漲停但是卻能漲不停唷。

(3005 神基) 今天股價也是創下波段新高了。

(6257 矽格) 今天股價再創波段新高囉，昨天接回來之後，今天很帥氣的再創波段新高。太棒了，不管是新舊股票，我們的表現都很棒，獲利也能一直延續下去，想一起來賺的朋友，老師都非常歡迎您唷。

操作依舊跟隨 (關鍵 K 系統)，不預設任何立場，一切紀律化操作即可。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。

跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。

(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、2022 聚亨、6120 達運、6257 矽格、3005 神基、8039 台虹、1902 台紙、1907 永豐餘、6591 動力 - KY。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。

(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)