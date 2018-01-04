【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

站穩季線！再漲 47，轉眼間要來 10882？

NASDAQ 續噴，電子股從補漲變領頭！？

【盤勢分析】

美股週二持續大漲，重點是連弱勢的費半都過 11 月 29 的黑 K 一半，台股連漲 6 天 (今還偷拉尾盤)，日 KD 黃金交叉，週 KD 黃金交叉 (明天確認)，月 KD 又想勾上去了？行情從反彈變回升？除了被動原件外還有甚麼族群，是整理即將結束，而國際股市已先漲的？相關解說可搜尋 YOUTUBE 及 FB【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續黃金交叉，指數再漲 47.06 點！加權底形已出來，量能也溫和放大，馬上又要挑戰前高 10882，此波行情來的又急又快，為明顯的人工盤，本波從低點到今高已 531 點！加權週線：週 KD 出現黃金交叉 (明天確認)，今年供不應求的漲價股，震盪仍可買，未來走勢將會很飆悍！？

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，所以指數再上攻，而台灣 50 及電子族群在美 NASDAQ 助攻下，以落後補漲之姿持續上攻，只要輪動順利，有機會從反彈變回升！而個股方面：漲價題材的被動元件 (今有合併案的奇力新及美磊雙雙跳空漲停) 自然持續吸引原主流如矽晶圓(6182 合晶今過昨高)、磊晶圓風雲再起，而作頭個股及沒本質的電子股拉高漲不動後可佈建空單(先觀察手機零組件先關族群)！

【後續作法】

美股紅盤出現大漲，台股在台幣續升下，獲得資金青睞！但類股反映不一，且原指標股多頭三劍客有換人做的疑慮！(大立光，及鴻海仍跌但指數續漲即可洞知)

◎產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (高 438 收 430，歷史高點為 448 元)，5483 中美晶 (小跌 0.2 元，收 81.4 元前波高點 90.7 元)，6182 合晶 (+2.55 收 46.5，前波高點 48.6 元)、3532 台勝科 (利空出來，股價昨逆勢漲停，今遇季線壓力)，這類族群震盪之後，很有可能再攻，可注意前高，是否有能力突破，一旦突破就會續強！

◎【電動車概念股】：4739 康普、4721 美琪瑪、3003 健和興 (+1.2)、3484 崧騰、1536 和大、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯 (-11.5)、5243 乙盛！今因 TESLA 利空，造成類股較弱，但這並不影響未來多頭走勢，仍可留意中國新能源汽車免徵購置稅後續消息及華友鈷業股價，

◎【電競遊戲股】：2377 微星 (再次大漲 1.2 元收 86.2 元，已突破頸線)、2376 技嘉 (+3.9)、3540 曜越、6591 動力 (小壓回，明開始有正常漲跌幅)、6180 橘子 (+2.6 收 92.3 元)、3546 宇峻 (+0.7)，3083 網龍、3687 歐買尬，此族群 1 月有題材！

◎【磊晶圓】：3707 漢磊 (+0.25)，3016 嘉晶 (+0.4)，此族群可留意法人籌碼，

◎【被動元件】：以 2327 國巨為指標，2456 奇力新、3068 美磊、6155 鈞寶、5328 華容、6284 佳邦、2375 智寶、6127 九豪、2492 華新科、6207 雷科、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆，此族群今續強，但部分個股量能過大，需換手再攻！

◎今日指數漲個股表現【較弱勢】的個股有：2439 美律 (-4.5 收 201.5，本波低 187.5 不宜再破)、3008 大立光 (今高 4185 收 4135，他代表了手機族群及光學族群)、2317 鴻海 (-1.4 元收 92.6 前低 90.5)、2357 華碩 (-6 收 271，頸線 265)，6456GIS(-2.5 收 198.5，前低 191)3044 健鼎 (-0.7 收 93.9，前低 90.7)，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！