台幣升破4年高 元月行情看誰？

【撰文／張文赫】

2017 年新台幣全年累計升值 8％，創下 1989 年匯率自由化以來最大升幅，也寫下央行總裁彭淮南任內升值幅度最高的紀錄，2018 年第一天再升值 2.35 角，創下 4 年新高，外資熱錢不斷湧入，資金行情再起，埋下外資放假回來後的潛在買盤利多。2018 年第一個交易日就開好彩頭，加權指數、OTC 都站在所有均線之上，大盤也回補了 11/30 的空方缺口，元月行情啟動。

元月行情要買甚麼呢？新台幣升值有如雙面刃，對內需有保值抗通膨的產業如資產、營建、食品、百貨貿易、生醫與進口大宗原物料等股有利，但對外銷的電子股有壓力，因此近期看到外資、投信買賣超，法人有棄守電子轉進傳產的趨勢，因為 2017 年 Q4 到 2018 年 Q1 電子股都會受到匯損影響，財報不會好看，外加蘋果新手機銷售不佳，中國品牌手機廠也有庫存需消化，電子股區間看待，而傳產股 2017 年下半年都沒有漲過，基期處相對低檔，下當風險有限，資金自然往低處流，受惠新台幣升值的內需傳產股就值得留意。

卡為低檔的內需資產股

新台幣升值第一想到的就是資產股，對財報沒有匯兌損失的影響，這波指標股是國揚 (2505) 以及工信 (5521)，國揚業務為興建國民住宅、商務住宅、工業廠房及商業大樓之出租出售，, 目前以大台北地區、台南、高雄為主要推案地區，是最標準的內需股。「雲端科技大樓」、「雲端科技大樓」為國揚近年來第一個廠辦建案，位於新北市汐止區，總銷金額 27 億元，近九成在 2017 年交屋，也是 2017 年主要營收貢獻來源。而公司最具價值的是大南港開發案，近松山車站，此土地原本為工業用地，廠商決定共同開發，以國揚持有 40％、工信 100％子公司展邦建設持有 12.5％、和桐 (1714)100％子公司和信成持有 21.25％、威力國際持有 10％、弘輝持有 8.75％以及定利開發持有 7.5％七家共同持有，全案基地 10635 坪，當初土地成本 66 億元，自辦市地重劃後，土地變更為商業用地回饋捐地約四成，尚有 6300 坪可供開發，目前大南港案已完成捐地階段，市政府驗收完成，預計農曆年前自辦重劃可全部完成，不管後續要處份還是要開發，國揚持有 40％，預估未來貢獻公司 EPS 都高過 10 元以上，2017 年前 3 季 EPS 0.36 元，股價這波一路大漲到 18.1 元，創下波段新高，而持有 12.5％的工信，2017 年前 3 季 EPS 0.07 元，這波也漲到最高 16.95 元。

國產 (2504)2017 年 Q1 將南港廠南基地約 1600 坪商三土地，以 35 億元出售給潤泰集團旗下潤泰創新，同時將國產原持有 3.5 億元容積移轉一併出售，處分利益高達 25 億元，貢獻 Q1 EPS 1.99 元，前 3 季 EPS 2.09 元，而北基地約有 6000 坪，目前已申請自辦都更方式進行，在變更完成前仍以預拌混凝土廠為主，主要以供應大台北地區的公共工程及民間建築工程，若國產自行開發為主宅區，潛在開發利益至少有百億元以上。而大陸北方水泥廠將關窯停產，供給側改革減產地區擴大，12 月華東、華中及華南地區水泥價格平均漲幅 10％，台泥表示去年第 4 季到農曆年前，是水泥產業的傳統大旺季，水泥價會漲價，由於北方地區因霧霾，以及不符環保規定的工廠被迫停工，不少水泥廠停產，當地需求因此轉向華東、華中及華南調貨，造成這些地區的水泥價格上漲幅度高於以往，國產建材在福建的水泥廠，有一條年產能 200 萬噸的水泥窯，過去 3 年，受限產能規模不足，營運都處於小賺小賠，如今在當地水泥廠減產、停產的力度加大，價格的上漲已讓國產建材福建廠轉虧為盈，目前大陸水泥廠累計前 3 季的盈餘，已超過 2016 年全年，在 Q4 價格又漲下，今年的營運會是近幾年來的高峰，再加上前 3 季 EPS 已達 2.09 元，已遠遠超越國揚、工信，但股價不到 10 元，淨值高達 14.4 元，嚴重低估。

來源：《萬寶週刊》 1262 期

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