名家論壇》黃創夏／2018公投年蔡英文完了‧‧‧

新年新希望，2018 真美好，所有的願望都可以實現了，因為，「潘朵拉的盒子」封印被打開了，「全民公投」新時代降臨台灣，有夢最美，希望相隨！

「請問你是否同意為了創造台灣的乾淨環境，拒絕空汙以及 PM2.5 危害，2025 年前建立『非煤家園』，全面禁止燃煤發電廠？」

「請問你是否同意讓年輕人站穩起跑點，強制規定起薪一律月薪 3 萬元以上？」

「請問你是否同意政府不只應該貫徹一例一休，還必須強制周休二日？」

「請問你是否同意確保台灣的食品安全，永遠禁止美國豬肉和日本福島輻射災區農產品進口台灣？」

太多過去無法實現的夢想都有機會透過公投來實踐了，因為蔡英文特別降低公投門檻，2018 年起，只要全台灣 18 歲以上的公民，能夠找到 1879 人提案，就可以發動公投連署。

提案之後，只要有 28 萬 1745 人連署，政府就必須舉辦投票，再也沒辦法用公投審議委員會來阻擋，而且公投過關門檻超級容易，以 2016 年總統大選為例，全台灣之內 1878 萬 2991 公民當中，只要有 469 萬 5748 人投下同意票，超過四分之一門檻，公投就算過關，政府還被強制必須在兩年之內，落實執行公投的內容。

2017 年 12 月 12 日，立法院修訂通過公投法，廢掉公投審議委員會，公投年齡降到 18 歲，蔡英文總統特別在她的臉書上說這是「打破鳥籠、還權於民，這是人民作主的歷史時刻」‧‧‧

既然總統有令，門檻又超低超廉價，人民當然該好好的來「作主了」，2018 年，新公投法正式施行，人民當然該來好好公投一下了！

2018 年更是台灣的大選年，不分藍綠，為了造成更大的選舉動員，當然更可以爭相「公投綁大選」了，上半年鼓吹議題，年中發動連署，剛好可以趕在縣市長和地方民代選舉的時候，公投綁大選，鬧熱滾滾了。

而且，議員民代選舉是「多席次」，越是極端立場和激進言行越容易出頭，可想而見，各地的議員參選人一定會提出許許多多難以想像的公投議題來當成造勢熱身 ‧‧‧

2018 年，台灣將會是世界民主史上的新奇蹟，刷新金氏世界紀錄，進了投票所除了要領縣市首長、地方議員和鄉鎮長民代一大疊的選票之外，還可能可以領到幾十張公投項目選票，蓋章蓋到飽，好好的來當家作主了。

不只是內政問題可以發動全面公投，光是「美國豬」及「日本核災食品」兩項公投就一定會過關，川普的怒火以及安倍晉三的恨意，蔡英文一定難以承受了。

還有習近平恐怕也會被激怒，雖然新公投法尚無法直接適用於發動「統獨公投」，但台灣人民創意無限，哪裡是區區「鳥籠規則」可以綑綁的！

「請問你是否同意應該以台灣的名義，加入國際奧會及其所有相關運動組織？」

「請問你是否同意為了保護台灣海洋資源、保障漁民權益，台灣應該全面落實兩百海里經濟海域，台澎金馬包含南海的太平島在內，海岸線外兩百海里範圍嚴禁其他國家進入捕撈，違反者得以逕行驅逐或拘捕之？」

這些公投只要通過，行政院都必須落實執行，國際外交上保證將是烽火滿天，而 200 公里寬的台灣海峽之內都是台灣經濟海域，任何福建的中國漁船下海就是越界，台灣海巡署都必須前往驅逐 ‧‧‧ 這樣的畫面，台海兩岸一定會走向戰爭邊緣！

能夠阻止嗎？不能！

因為蔡英文政府為了媚俗，完全放棄了政府應該有的領航國家、設定政策方向以及宏觀調控的義務，徹底媚俗，放棄了政府該有的「責任政治」擔當，放任政客操縱超低門檻的公投法過關，四分之一民意就可以凌駕全民，扭曲了民主政治的意義！

既然蔡英文毫無紮實的民主理念和承擔，只想操弄民粹與媚俗，她已經打開了公投法的潘朵拉盒子，2018 年即將被排山倒海的公投議題給淹沒。

而 2018 年排山倒海的各項公投議題過關之後，依法在兩年內必須落實，所以蔡英文已經不可能再拚政績了，直到 2020 競選連任，所有的政府施政都必須被新公投過關議案所綑綁，政府完全被牽著鼻子走，而且還可能因為過關議案互相抵觸和矛盾，手足無措，全台灣即將治理崩潰，政府徹底失能 ‧‧‧

麻煩都是自找的，迎向 2018 年，全民公投全面啟動，2019 到 2020，政府施政全被綑綁而且紛擾不斷、內憂外患不止，始作俑者終將付出代價，蔡英文完了！

當然，在如此亂局之下，蔡英文亂政所帶來的禍害，2300 萬台灣人民必將同受其害，台灣，也慘了 ‧‧‧

●作者：黃創夏／資深媒體人

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