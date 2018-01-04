【大昌投顧】盤前分析－聖誕節前日本線與澳洲線市場發展優於預期



◆盤勢分析

1. 台股昨日開高走高，延續反彈向上，K 線連 5 紅，量能也見回溫，重新來至 10800 點關卡之上，終場以上漲 90.84 點作收。短線上月、季線趨勢翻揚向上，並且出現多方缺口，在未回補以前，依舊偏多看待，前波高點要挑戰突破，仍需量能再擴大，才較有機會，籌碼面外資連買，挹注台股動能，持續觀察外資動向。

2. 櫃買指數漲勢相對加權指數更加強勁，目前站在月、季線之上，試圖挑戰前波高點，留意後勢若能量價齊揚，未出現背離，中小型個股有機會表現。

3. 金融指數漲幅擴大，突破前高，也創下波段新高，依舊是多方格局，後勢可持續追蹤。電子指數短底形成，有機會向上挑戰季線，依舊觀察權值股能否延續漲勢，而強勢族群有被動元件、矽晶圓、PA、記憶體、主機板等。傳產類股則由水泥、塑化等表現較佳。

4. 蘋果 iPhone X 搭載 3D 感測（3D Sensing）技術，不僅帶動非蘋陣營手機廠全面跟進，包括自駕車及先進駕駛輔助系統（ADAS）、虛擬實境及擴增實境（VR/AR）、無人商店等新應用也開始導入 3D 感測技術。

5. 去年聖誕節後歐美線運價大幅調升，亞洲區間航線價量都有提高，聖誕節前日本線與澳洲線都有不錯表現，市場發展優於預期。

