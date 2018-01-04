【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析



◆股匯齊揚，台股再登 10800

新台幣走升，股匯齊揚，台積電大漲帶動台股上漲，加權指數開盤跳空走高，收盤上漲逾 90 點，指數重登 10800 點之上。終場台指期上漲 81 點 (+0.76%)，逆價差 12.57 點，電子期上漲 4.7 點 (+1.06%)，逆價差 0.46 點，金融期上漲 9 點 (+0.75%)，逆價差 3.72 點，非金電期上漲 28 點 (+0.22%)，逆價差 4.22 點。台指期上漲，逆價差擴大，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1049 口，淨空單部位 1837 口；投信淨空單減少 68 口，淨空單部位 33598 口；外資淨多單減少 1211 口，淨多單部位 50931 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線跳空上漲收紅 K 棒，短中期均線轉強，籌碼面部分，單日成交量能增加到 1399 億餘元，外資上市現貨買超金額約 38.29 億元，期貨未平倉淨多單 50931 口，外資現貨多單加碼、期貨多單減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.94 變動到 1.84，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 154,095 口。

