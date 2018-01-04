政治巷仔內》戴祺修／藍拚2018提名緩急費思量

決戰 2018 選戰，國民黨繼第一波的提名完成後，一跨年便接連舉行新竹市與基隆市的初選登記，預計第二波的提名作業將會在農曆年前完成，日前積極進行協調的台東縣，也傳出會在第二波提名名單之中。

國民黨第一波提名除了彰化以外，都是以現行黨的執政縣市為主，而第二波的提名縣市則是以民進黨已經有明確提名人選的縣市，由於本次國民黨提名作業採取全民調作為原則，而且是希望以對比式民調，也就是與民進黨候選人作為對比，也因此整體提名做策略是提名爭取連任的黨籍縣市長後，再開始提名有明確對手者。

同時，國民黨為了維護黨內的和諧，提名作業也希望以協調優先於初選民調，同時也可以替擬參選人們節省民調的作業費，在黨產被抄的狀況下，能把資源更大限度地投入到選戰之中，而非初選的內耗之中。

而且重要的六都之戰，台北市綠營整合尚未完成、新北市民進黨推不出人選，台南、高雄民進黨內陷入黨內互打之中，黨中央還可以等待民進黨內糾葛告一段落後，再行進行提名作業。

對於黨中央的提名節奏，有些擬參選人已經開始坐不住，希望黨中央能夠盡快展開提名作業，如前立委丁守中就希望黨中央在農曆年前完成台北市的提名，讓國民黨有人選能夠跟台北市長柯文哲在各項議題上互別苗頭。

也有擬參選人認為，2018 年的選舉，除了縣市首長之外，還有鄉鎮長以及縣市議員選舉，若是不盡早將人選確定下來，在地方上黨籍鄉鎮長、議員們首先會面臨黨內的各方面的人情壓力，讓地方力量無法有效整合，也沒有辦法發揮出母雞帶小雞的拉抬效果。

若狀況惡化，更可能讓藍營有意參選人出現黨內互打的狀況，例如以參選縣市首長作為籌碼，真正目的不在參選縣市首長，而是為了要換取 2020 年參選立委，這些耳語對國民黨的選情，將是一大傷害。

至於黨中央所說，即便國民黨有人選，但民進黨還沒有確定候選人，因此無法進行對比式民調的說法，則有人認為，民進黨雖然有些縣市沒有確定的人選，但總有不少已經浮上檯面，或是傳說中的最強人選，只要針對這些可能的對手進行作業，甚至加入部分對比式民調作為參考，一樣可以達成提名最有勝選機率者出戰的目標。

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