證交所董座看好2018台股量能 規劃放寬上市條件

台股紅盤日以來表現出色，證交所董事長許璋瑤今天在年終記者會上表示，台股的殖利率接近 4% 是相當健康的市場，外資年後仍在加碼，加上各方預測國際經濟今年會朝向好的方向發展，台股今年成交量應該會不錯。台股去年 IPO 家數與金額較往年衰退，不過，ETF 與權證發行量創了歷史新高，展望今年，許璋瑤也鬆口將放寬上市條件，希望希望更多優質企業在台掛牌。

台股去年繳出亮眼成績單，平均漲幅 15%，且日均量回升到 1049 億元，今年紅盤日以來行情表現也沒有讓投資人失望。證交所董事長許璋瑤在年終記者會中對台股今年展望，釋出正向看法。他表示，台股本益比約為 16 倍，殖利率接近 4%，是很健康的市場，所以儘管外資持有上市股比重已達四成二，年後還是一直加碼，顯示對台股有信心，也預期台股量能表現會不錯。許璋瑤說：「國際經濟依照各方預測經濟往好的方向發展，所以今年成交量應該會不錯」。

台股 IPO 家數去年有 21 家，籌資金額 85 億，都比往年明顯偏低，不過，ETF 與權證發行量聯袂創下歷史新高，反應市場對多元化商品的接受度高。

許璋瑤說，今年會針對 IPO 的條件做檢討，像是一些科技、生技產業，營運規模大、營收高，但不一定獲利者，如果經營體質確實不錯，證交所會適度放寬上市條件，讓更多企業可以掛牌，市場才能蓬勃發展。