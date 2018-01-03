【華冠投顧】大盤連噴軋翻天、被動元件搶表現

◆盤勢分析

1) 大盤趨勢：

今天加權指數出現帶量買盤，不但日 K 連 5 紅，而且交易量突破均量，指數來到這裡，強勢與否不言可喻。騏遠先前曾說過，W 底型態完成之後，將會出現波段漲幅，主要的原因就是季線扣抵值出現連續性的跳升，若大盤不能連續強漲，那麼季線將會呈現下彎的情勢。另外，我們從權值股 (2330) 台積電跳空上漲的表現，就可以知道外資有意拉抬指數向上。由於 (2317) 鴻海仍屬偏空的走勢，因此拉抬 (2330) 台積電、金融股等，才能有效推升指數表現。另一方面，外資做價、內資狂推，櫃買成份股不只被動元件漲翻，PA、矽晶圓、電動車等，都出現帶量買盤，櫃買指數甚至一度創波段新高。從此可見，目前盤勢反應的因素有兩個，一是美元弱勢、二是外銷出口成長，後續元月行情值得期待。

2) 盤勢主流：

被動元件仍是 盤勢主流，包括 (3026) 禾申堂、(2327)國巨、(2492)華新科、(2375)智寶、(5317)凱美、(6127)九豪… 等。PA 方面 (3105) 穩懋、(2455)全新、(8086)宏捷科、(4991)環宇 - KY。矽晶圓方面 (6488) 環球晶、(3532)台勝科、(6182)合晶、(3106)嘉晶。

※以上內容由華冠投顧鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

