【華冠投顧】台股是回升還是反彈?!重點是你有賺錢嗎?!

◆盤勢分析

畫地自限

受到美國科技股大漲創高下，台股上漲 + 48 點開出，在台積電及金融、塑化全面轉強下；加權指數一度大漲百點，收盤上漲 + 90 點作收，收在 10801 點，成交量 1399 億。

台股再創彈升新高，離高點 10882 點已經近在眼前；市場也如預計一樣… 開始從『反彈』言論轉為『回升』。基本上一如我們先的分析… 黑手在 10400 點以下『逢低佈局』，所以 2017 年的尾聲是『超級北風北』的機會。而現在 2018 的開始，在外資買盤回流下；『元月行情』沒有悲觀的理由，特別是『內資出頭天』的結構，投資朋友對行情，千萬不要『畫地自限』。別忘了…『大雞晚啼』!!

今天台股開盤漲 48 點，終場收漲 90 點，收在 10801 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，大家要好好把握，依舊給大家信心；而 12 月幾次的下跌有許多的籌碼浮額被洗出場，市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，但也有許多中小型股走出自己的路，所以大家要多注意 2018 台股趨勢的主流，而武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，先把自己投資的核心找出，最後選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光下跌收在 4145 元， 2317 鴻海小跌收在 94 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 237 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2375 智寶、3550 聯穎、9958 世紀鋼、6120 達運、6127 九豪、2327 國巨、5234 達興材、3026 禾伸堂… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

再來今天弱勢股方面有: 5521 工信、8171 天宇、6449 鈺邦、1316 上曜… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估

