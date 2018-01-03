【華冠投顧】被動元件噴出行情 智寶波段漲逾5成

◆盤勢分析

美股開紅盤四大指數全面大漲，其中那斯達克漲幅達 1.5%、費半漲勢更是凌厲大漲 2.77%。受美股大漲激勵台股也大漲 90 點，指數站回 10800 點以上，OTC 更是差 0.04 點即突破去年高點 151.72 點，台股連 5 紅多頭氣勢如虹。漲價概念題材被動元件在龍頭國巨的帶動下，上演全面噴出行情，(2327) 國巨、(2375) 智寶、(6127) 九豪、(8121) 越峰、(6155) 鈞寶、(2492) 華新科、(5328) 華容、(3026) 禾伸堂 8 檔亮燈漲停。另外，矽晶圓族群股價回檔修正 1 個多月後股價止跌回穩，經過去年的漲價之後矽晶圓族群均繳出不錯的成績單，由於供給面跟不上需求，缺貨漲價的狀況將在今年重演，預料缺貨情況將延續一整年，(3532) 台勝科率先漲停，(6488) 環球晶、(5483) 中美晶、(6182) 合晶、(3016) 嘉晶等全體族群都出現大漲。

個股技術分析：

(2375) 智寶從 12/12 買進布局以來漲了 5 成，期間還加碼了 2 次，抓住強勢股就有驚人的獲利，強勢股很容易上下劇烈震盪，操作要有信心才不會被主力洗出場，股票操作除了要有很強的選股能力之外，還要有正確的操作方法，才能在多變的股市中賺到錢。當然還切入這檔的好友就不要再追價了，下周將在美國拉斯維加斯舉行的 CES 展，有很多高科技會在 CES 展中現身，其中 5G 將會是下一個即將爆發的明星產業，慶賜用一樣的選股方法，從 5G 族群中精選標的準備布局，歡迎有興趣的好友跟上慶賜的操作。

藍慶賜 分析師

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