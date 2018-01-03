【永豐期貨】台指選擇權盤後－日線連五紅 台股拉尾重回10800

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 80 點至 10788 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 13.57 點，電子期逆價差擴至 - 0.51 點，金融期逆價差擴至 - 3.72 點。現貨部分，三大法人買超 79.43 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 94 口至 15496 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 1211 口至 50931 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 2272 口至 14416 口。

週二美股大漲，標普 500 指數創新高，納斯達克指數收盤首度站上 7000 點大關，激勵台股今日以上漲 48 點開出，台股在台積電領軍之下延續昨日漲勢，早盤開高走高越過 10800 點，隨後雖盤中因追價買盤力道不足而一度使漲幅有所收斂，不過金融股尾盤再度拉抬向上，推升指數一舉站上 10800 大關，今日八大類股除了紡織類股與造紙類股收黑，其餘皆收紅，終場加權指數上漲 90.84 點或 0.848%，收在 10801.57 點，成交量能 1401.71 億，較前一日增加 356.85 億。今日外資在現貨持續買超 38.29 億元，但小幅減碼台指期淨多單 1211 口。今日櫃買市場漲勢更為猛烈，終場上漲 2 點，收盤站上 150 點關卡，且量能明顯增溫，顯示內資操作較為積極。技術面觀察，週三大盤開高走高以跳空紅 K 棒站回 10800 點，且成交量能明顯增溫，在價漲量增之下指數維持多方控盤格局。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.94 降至 1.84，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 9.02% 升至 9.48%，賣權平均隱含波動率由 13.66% 降至 13.65%，買權升賣權降。選擇權部位整體來看顯示仍為中性偏多預期。

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