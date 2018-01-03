【華冠投顧】資金行情一波流

◆ 華冠投顧 劉彥良 盤後分析

台股連續拉出第五根紅 k 棒，波段大漲 380 點，這就是資金行情的威力。資金行情好比美國 NBA 勇士隊擅長的一波流，在短短的時間內就能大量得分拉開比數，而台股則是短短五天就把均線、缺口壓力通通突破，甚至要挑戰前波高點 10882。

今天成交量來到 1400 億元，若是出現在第一、二根紅 K 棒時我會覺得是主力在低檔大舉進場作多，不過這樣子的大量卻是出現在接近前波高點，反倒讓我覺得不是時候，要嘛是空手的散戶受不了開雸進場，要嘛是很多是非主動性買盤也就是空單強制回補。

所以我認為在急漲過後，指數會先在季線上面作橫向整理，同時也要讓 5 日線~ 月線重新上穿季線，這樣子的均線結構對多頭行情的延續才比較有利。

傳產股休兵，2603 長榮、2614 中鴻在昨天創高後今天稍作休息，玻纖布 1815 富喬也是一樣，早盤創高 24.65 元不過終場收小跌。投資朋友必須建立這樣的心態，也就是手中的持股在線型、籌碼沒有轉弱前，不用被每天的漲跌影響判斷，甚至過程中一些不理性的拉回都是切入點、加碼點。

以 8489 三貝德為例，從 12/4 布局至今，經過五天的休息終於再創新高 319 元。過程中經歷了同業停損導致盤中打到跌停，不過當天主力還是持續進貨下，我們自然也就續抱。從 192.5 元到今天，這個波段已經大賺 67%，究境會漲到哪我也抓不准，反正主力不出我就續抱。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估