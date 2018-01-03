【倫元投顧】進入壓力區，重點仍是在選股

◆盤勢分析

美股上漲加上今天週選結算，台股今天持續在台積電領軍下、以上漲 90 點收在 10801 點，成交量為 1397 億。

指數來到 10800 點上下，暫時化解季線明天將開始扣抵 10700 之上而下彎的危機，不過 10800~10900 為前波套牢區、加上指數連漲 5 天，所以易有短線震盪。元月 5 日~ 10 日為蘋概股密集公佈 12 月營收時，蘋概股 12 月的營收大多將較 11 月營收衰退。加上日前 iphone X 銷售低預期並針對供應鏈砍單來看，以及年底新台幣升破 30 元，這對 11 日大立光和月中台積電的法說會，去年年報和第一季展望應該都不必過多期待。

故短線頂多就在 10800~10900 震盪，下週後~ 月中指數反而容易受蘋概營收和第一季展望不佳而做短線拉回整理。不過月線已在 10500 走平翻揚，目前在 10240 上下的年線、預計本月中下旬就會上移到 10300 點之上，所以指數縱使見短高，拉回的空間也是有限的，所以重點仍是在擇股作多。

王信傑分析師

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