中俄推動油氣合作 歐洲油價更貴了

摘要：考慮到 OPEC 減產協議有望延長，俄羅斯 2018 年的原油產出有可能減少。由此一來，中俄牽手推動油氣合作，俄羅斯出口更多原油到中國，歐洲的原油供應可能被動縮減，推動價格上漲。

中國民營能源企業中國華信，此前收購了俄羅斯國家石油公司 14.2% 的股權。今年 1 月 1 日起，俄油將在五年內，向中國華信供應預計總量為 6080 萬噸的原油。

一財此前的報導提到，華信和俄油的這一合作，保證了中國市場的油氣供應，也擴大了俄油的中國市場市佔率。俄羅斯目前已經取代了沙烏地阿拉伯阿拉伯，成為中國最大的原油進口來源國。

從俄羅斯總體產量來看，儘管俄羅斯站在 OPEC 一方支持減產，但由於 2016 年減產協議達成前夕，俄羅斯產量已經攀至頂峰，2017 年全年，該國的原油產出還是創下了蘇聯解體以來的新高。

俄羅斯能源部旗下 CDU-TEK 部門數據顯示，2017 年，俄羅斯原油日均產出升至 1098 萬桶，相比上年增長 0.1%，連續第九年增加。不過，鑒於 OPEC 減產協議有望延長，俄羅斯 2018 年的原油產出有望減少。

所以，總體產量不會進一步增加甚至會減少的背景下，如果俄羅斯的原油更多地運往中國，嚴重依賴俄羅斯原油供應的歐洲，原油供應可能被動縮減。

彭博援引油氣諮詢公司 FGE 稱，俄羅斯正在計劃將出口到歐洲的原油轉為出口至中國。FGR 判斷，俄羅斯 2018 年的出口總量有望持平上年，而俄羅斯烏拉爾油價有可能因供應減少而承壓上漲。

烏拉爾原油是俄羅斯主要的出口原油，近兩個月以來，烏拉爾油價與布油的價差顯著縮窄。

歐洲與美國也有油氣能源交易，來牽制俄方在歐洲的定價能力。但美國的油氣更多地運往拉美而非歐洲，俄羅斯在歐洲能源市場的話語權依舊強硬。尤其是天然氣，2017 年，俄羅斯天然氣工業公司運往歐洲的天然氣達到 1900 億立方米，創下紀錄新高。

『新聞來源／華爾街見聞』