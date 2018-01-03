全球最大私募2018超級預言：油價升到80美元 通膨加速

摘要：黑石集團 (Blackstone) 副董事長 Byron Wien 第 33 年發布十大出人意料事件預測清單，他預計今年 WTI 原油價格上漲到每桶 80 美元以上，標普 500 指數回調 10% 後重返 3000 點以上，十年期美債殖利率上升至 4%。

全球最大私募基金公司黑石集團 (Blackstone) 副董事長、華爾街傳奇人物 Byron Wien 昨日發布了 2018 年十大出人意料事件清單，對全球經濟、金融市場和政治動向進行預測。

在這份清單中，Wien 預計，受益於全球經濟持續復甦和來自發展中市場出乎意料的需求，再加上生產乏力，庫存減少，OPEC 減產等利多因素刺激，WTI 原油價格將上漲到每桶 80 美元以上。

Wien 認為美國經濟將在今年持續復甦，但由於投機活動極度活躍，將最終將導致標普 500 指數回調 10%。受利率上升影響，標普 500 指數將下降至 2300 點，但由於企業盈利持續向好，經濟增長向 4% 加速，預計指數將於年底重回 3000 以上。

Wien 預計明年通膨問題將困擾全球經濟，在美國，平均時薪增速將接近 4%，CPI 將達到 3% 以上。

1986 年，Wien 在擔任摩根士丹利首席美國投資策略師時就開始發布年度十大出人意料事件預測清單，到今年，這一傳統已經持續了 33 年。

Wien 對「出人意料事件「的定義是，普通投資者認為只有三分之一發生機率，而他認為發生的可能性超過 50% 的事件。

但遺憾的是，去年他的大多數預測沒有實現。例如他預計 10 年期美債殖利率將接近 4%，但去年美債殖利率高點僅為 2.6%。他對美元走強的判斷也沒有應驗。

但 Wien 成功預測了油價，他曾預判 2017 年油價低於 60 美元每桶。去年，Wien 還預測標普 500 指數將上漲 12%，最終指數在 2017 年上漲了 19%。

以下為 Wien 關於 2018 年預言的部分內容：

民粹主義、部落注意和無政府狀態將蔓延到世界各地。在英國，傑里米 · 科比（Jeremy Corbyn）將成為下一任首相；儘管西班牙政府採取鎮壓行動，加泰羅尼亞仍然將動盪不安；儘管英國脫歐產生了不利的經濟後果，但將產生意想不到的積極後果，即歐洲將更加團結，促進經濟更快增長。

美元終於復活。美國經濟實際增長率將超過 3%，再加上川普的刺激政策，投資者將重燃對美元計價資產的興趣，到時歐元兌美元將下跌至 1.10，日元兌美元下跌至 120。美國跨過企業回流海外資金也將提振美元。

美國經濟比 2017 年更加強勁，但是投機活動極度活躍，最終將導致標普 500 指數回調 10%。受利率上升影響，標普 500 指數將下降至 2300 點，但由於企業盈利持續向好，經濟增長向 4% 加速，指數將於年底重回 3000 以上。

WTI 原油價格上漲到每桶 80 美元以上。主要受益於全球經濟持續復甦和來自發展中市場出乎意料的需求，再加上生產乏力，庫存減少，OPEC 減產等利多因素刺激。

通膨成為一個令人擔心的問題。全球經濟持續增長將給大眾商品價格帶來上漲壓力，工業化國家勞動力市場緊張將刺激工資上漲。在美國，平均時薪增速將接近 4%，CPI 將達到 3% 以上。

隨著通膨上升，利率開始走高。2018 年，聯準會將四次上調短期利率，十年期美國公債殖利率上升至 4%，但由於擔心對金融市場造成影響，聯準會只能溫和地收縮資產負債表。高收益利差將擴大，對股市造成困擾。

儘管川普不斷抨擊北美自由貿易協定和伊朗核協議，但它們都將被保留。因為，如果北美自由貿易協定被結束，將導致美國大量崗位流失，對於伊朗核協議，美國的盟友普遍表示支持。隨著中國在世界各地影響力的崛起，川普將開始意識到，沒有簽署 TPP 是一個錯誤，他將推進更多與亞洲的雙邊貿易。

共和黨將在 11 月中期選舉中失去對參議院和眾議院的控制權。選民對川普總統未能兌現競選期間做出的諸多承諾感到失望，同時川普無盡的推特也將激發越來越多的負面反應。中期選舉將轉變為一場決定川普總統一職能否保留的全民公投。

中國將把重點放在信貸問題上，限制商業借貸，即使這意味著經濟減速，就業減少。

除了上榜的十大事件，Wien 還指出一些不夠上榜但也存在發生的可能性，包括：

人工智慧將獲得明顯動力，服務部門尤其是法律和金融專業人員以及快餐店和醫療保健部門人員的工作將被自動化；

歐洲和美國的監管部門開始關注網路相關商業模式的創造性破壞，迫於零售商和傳統媒體的壓力，他們將對亞馬遜、Facebook 和谷歌開展反競爭行為調查；

比特幣風險不斷擴大導致監管當局開始採取行動限制交易等。

日前，全球最大資管公司貝萊德也發布了 2018 年展望，稱 2018 年市場將面臨一個更加困難的環境，不斷上升的基本面不確定性，以及央行主動撤離寬鬆政策，都意味著 2018 年需要更謹慎的態度。

『新聞來源／華爾街見聞』