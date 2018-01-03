電動車起飛！經濟部5年建3310座充換電站

行政院長賴清德宣布， 2035 年全面停售電動機車。經濟部工業局今 (3) 日指出，未來 5 年將協助建置 3310 座電動機車充換電站，除中油公司負責 1000 座，另將以補助方式鼓勵業者加速布設換電站。工業局樂觀預估，未來 3 年國內新增電動機車銷售量可上衝至 10 萬台。

在德國、英國及法國相繼宣布 2030 或 2040 年禁售汽油車後，國內也以 2035 年禁售汽油機車、 2040 年禁售汽油車為目標，並於 2030 年全面使用電動公車及電動車輛公務車。

經濟部工業局官員今日指出，為配合電動車加速發展，未來 5 年將協助建立 3310 座電動機車充換電站，其中 1000 站由中油公司帶頭建置，其餘充電站則由業者在高鐵、台鐵周邊停車場以及各公有停車場內設置，工業局也補助業者於全聯、 7-11 等超商門口設換電站，每站最高補助 30 萬元。

官員透露，電動機車大廠 gogoro 今 (2018) 年可望再推出第 3 代車款，價格更具有競爭力，加上行政院已確定至 2022 年止，將持續補助消費者購買電動機車，以去年全年國內整體電動機車銷售量達 4 萬台估算，今年至少可賣出 5 萬台，樂觀預估，未來 3 年累積銷售量可達 10 萬台。

此外，經濟部強調，將持續經由我國強大之汽車電子產業，加速發展電動車量產業。官員指出，目前電動車馬達與控制器等關鍵零組件，台灣都具相當競爭力，只在電池芯部分難打入國際紅海市場，未來將透過策略聯盟方式，與 Panasonic 、 LG 、三星等大廠合作。

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