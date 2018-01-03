【統一證券】盤前分析－指數開紅盤收復季線，仍有高點多頭不變

◆盤勢分析

歐美經濟表現佳、台積電營運前景看好、台股技術面偏多，台股表現值得樂觀期待。對台股後市行情觀察，分析如下：

第一、國際股市部分。歐美景氣持續穩健升溫。美國近期公布之經濟數據如 2017 年 11 月成屋待完成銷售成長率、躉售存貨 MOM 初值、新屋銷售數，皆優於市場預期；歐洲央行 ECB 於 2017 年 12/29 公佈歐元區當年度 11 月企業和家庭貸款增速，分別為 3.1% 與 2.8%，均為 2009 年中期以來最高增速，顯示歐元區經濟正持續加速擴張；景氣轉佳將可為歐美股市提供有力支撐。

第二、中經院 1/2 公布 2017 年 12 月製造業採購經理人指數 PMI，較 11 月上升 0.8% 至 58%，為連續第 22 個月呈現擴張，創下指數創編以來最長擴張期。此外，市場原先預期台積電時序進入營運淡季加上受到非蘋手機銷售不如預期拖累，2018 年第一季營收恐將季減一成，但不僅董事長張忠謀強調 HPC 沒有需求減緩疑慮，近日供應鏈更傳出台積電已接獲大陸客戶 10 萬片 HPC 急單，將採用台積電具成本優勢的 12 奈米製程，此外，主力客戶輝達亦可望於 2018 年第一季提高在台積電的投片量，有助於台積電營收獲利表現；在相關利多激勵下，台積電股價昨日跳空開高並連兩日漲逾 1%。

第三、技術面觀察。台股自 2017 年封關前三日開始連漲 4 日、氣勢如虹，快速突破月線、季線、半年線，並帶動短中長期均線全面走揚，加上 KD 與 MACD 均呈現偏多格局，尤其昨日指數一舉填補 2017 年 11/30 向下跳空缺口並留長下影線，有利台股向上續攻。

第四、昨日盤面觀察。昨日台股開紅盤、一片喜氣洋洋，指標龍頭台積電與大立光不但同步收紅，大立光更大漲近 6%，帶動光學類股亞光、玉晶光、新鉅科紛紛走強；隨著電競議題在媒體吹波助瀾下持續發酵、台北國際電玩展即將於 1/25 舉辦，遊戲類股大爆發，網龍、橘子、歐買尬、隆中全數強勢漲停；受惠於美洲航線調漲報價，航運類股水漲船高，長榮海直奔漲停、陽明漲近 8%，四維航、萬海、台航皆漲逾 3%。