【大慶證券投顧】盤前－收復季線 挑戰前高10882

◆盤勢分析

新年第一個交易日，美股即展現強勁走勢，四大指數同步收紅，S&P 500 與那斯達克同步創下歷史新高，費半更是大漲 2.77%。展望 2018 年美股在企業獲利成長、稅改以及經濟數據強勁等因素驅動，未來只要月線支撐不破，在多項利多因素延續下，預料漲勢有望延續。

昨日亞股新春開紅，韓股、陸股及港股紛紛走揚，港股漲幅更是超過 3%，台股在亞股激勵下，開高越過季線，指數終場上漲 67 點收 10710 點，順利站上 10700 點整數關卡，成交量 1035 億。台股連四日收紅，昨日更是成功收復所有均線，並填補了 11/30 的跳空缺口，整體來看多頭明顯轉強。盤中亞幣包含人民幣、韓圜、台幣紛紛走升，其中台幣更是來到 29.6 元，顯示亞洲新興市場重獲資金青睞，外資自 12/27 轉賣為買，昨日更是大買 86 億，顯示外資有回補台股動作，在市場資金動能延續下，台股將先挑戰前高 10882 點。

觀察盤面，電子股持續輪動，台積電及電競族群普遍有不錯表現，台積電受惠中國客戶急單，加上繪圖晶片客戶新晶片也將在本季投片，淡季不淡下驅動股價跳空開高上漲 1.31%，考量營運淡季不淡加上外資回補台股，大型權值股有望受到青睞下，研判短線有望攻上季線。電競及遊戲股受惠寒假旺季將至，加上電玩展即將在月底開展，相關類股如橘子、網龍、歐買尬… 等遊戲股均攻上漲停，微星、曜越等電競類股也有表現，相關類股在先前漲多後有回檔休息的態勢，如今在旺季加上電競題材帶動下，遊戲股有望延續漲勢挑戰前高。傳產類股也百花齊放，繼上週塑化、水泥、造紙、鋼鐵等傳產類股輪漲後，美洲航線滿倉調漲報價，貨櫃航運股受惠深，陽明、長榮海股價大漲，考量景氣持續復甦，貨櫃航運產業供需有機會出現逆轉，加上類股位階偏低，後續漲勢有望延續。整體來看族群間輪動趨勢延續，籌碼安定、股價位階偏低或是修正完成底部之標的皆是可以留意的焦點，相關族群可參考整流二極體、矽晶圓、被動元件、PCB、原物料、航運等。