【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆ 新台幣強升，台股重登 10700

新台幣盤中強勁升值逾 2 角，引發資金行情聯想，加上台積電、大立光等權值股大漲，帶動台股走揚，加權指數開盤跳空走高，收盤上漲逾 67 點，指數重登 10700 點之上。終場台指期上漲 76 點 (+0.71%)，逆價差 1.73 點，電子期上漲 4 點 (+0.91%)，逆價差 0.16 點，金融期上漲 7.6 點 (+0.64%)，逆價差 1.25 點，非金電期上漲 71 點 (+0.57%)，正價差 18.24 點。台指期上漲，逆價差減少，期貨空方力道減弱。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1652 口，淨空單部位 2886 口；投信淨空單增加 291 口，淨空單部位 33666 口；外資淨多單增加 3403 口，淨多單部位 52142 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數日線收下影線紅 K 棒，指數站上季均線，帶領短中期均線轉強，籌碼面部分，單日成交量能 1038 億餘元，外資上市現貨買超金額約 86.48 億元，期貨未平倉淨多單 52142 口，外資現貨多單、期貨多單同步加碼。

◆ 選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉比維持由 1.80 變動到 1.94，為偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10,800 點，賣權維持在 10,200 點，外資選擇權淨空單部位 160,119 口。