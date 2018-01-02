【顧德投顧】站穩季線！攻擊再起？

◆盤勢分析

台幣持續升值！傳產持續看好

美股週五壓回修正，台股連漲 4 天，日 KD 黃金交叉，週 KD 黃金交叉 (週五確認)，月 KD 死亡交叉？後續怎麼看？各產業差異非常大？

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

勢的操作：今日日 KD 黃金交叉，指數再漲 67.87 點！加權底形已出來，就等量能溫和放大，但短線急漲後提防出現短線獲利調節賣壓！加權週線：週 KD 出現黃金交叉 (週五確認)，漲多題材個股切忌追價！

利的研判：9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步向上，所以指數大漲，並回補跳空缺口，但台灣 50 及電子族群明顯跟不上！而個股方面：漲價題材效應開始出現輪動，甚至有轉向 2 線補漲的情況 (須觀察領漲個股震盪後是否還有能力續漲)，而作頭個股及沒本質的電子股拉高漲不動後可佈建空單 (先觀察手機零組件先關族群)！

【後續作法】

美股回弱，台股在台幣急升下，獲得資金青睞！多頭三劍客：大立光 (大漲 235 元，收 4255，【手機族群】【光學】族群可觀察是否能同步反彈)，台積電 (+3 收 232.5 半年線持續向上)，鴻海（-0.2 收 95.2，融資開始減少，外資開始回補，留意延續性)！產品透明度特高的【矽晶圓】：6488 環球晶 (+1.5 元收 399 元)，5483 中美晶 (平盤收 76.3)，6182 合晶 (-0.25 收 42.35)、3532 台勝科 (-3.7 收 96.4)，這類族群需提防利多不漲的短線壓回！【電動車概念股】：4739 康普 (+3)、4721 美琪瑪、3003 健和興 (+1)、3484 崧騰、1536 和大、6282 康舒、6235 華孚、3665 貿聯 (+3.5)、5243 乙盛！可留意中國新能源汽車免徵購置稅後續消息，【電競遊戲股】：2377 微星 (+3.3)、2376 技嘉 (-1.2)、3540 曜越 (+0.65)、6591 動力 (-4)、6180 橘子 (+8.4 漲停)、3546 宇峻 (+6)，3083 網龍 (+3.8 漲停)3687 歐買尬 (+3.55 漲停)，這族群果然開始發動，可留意還沒漲的個股！【磊晶圓】：3707 漢磊 (+0.95)，3016 嘉晶 (+0.85)，此族群可留意法人籌碼，【生技】1565 精華 (挑戰股后，跌 13 元，盤中高 1005 收 962)、6554 中美冠科 (合併題材，連 6 根漲停後今平盤收 69.7，應會開始橫盤)、6452 康友、8436 大江 (+1)、4107 邦特、1323 永裕 (包材 - 0.85)、8341 日友、8406 金可 (+5)、1707 葡萄王 (+4.5)、4139 馬光、4735 豪展、4137 麗豐、3205 佰?、4148 全宇、8279 生展、4162 智擎、4147 中裕、4174 浩鼎，此族群量能較少，防守點要設好！【銅價概念股】：2009 第一銅 (+0.7)、1608 華榮、1605 華新 (+0.4)、1609 大亞，可持續留意銅報價！而今日指數漲個股表現較弱勢的個股有：4943 康控 (跌停)、5347 世界、2492 華新科、8069 元太、4971IET、3374 精材、3234 光環，這些個股明日須迅速彈升，否則會較不利後勢！

新的一年，將出現大規模波動！並且出現牛熊並存，多空都能賺的現象！！

可積極參與行情，祝 2018 年新年行大運，萬事如意！

徐照興 分析師

以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險

