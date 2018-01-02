【顧德投顧】關鍵K之王

◆盤勢分析

(2022 聚亨、6120 達運攜手漲停板囉。)

今天的大盤維持上周的強勁，今天再度上漲 67 點，以 10710 點做收，量能為 1035 億元。

重點持股報告。

(1902 台紙、1907 永豐餘) 續抱。(1710 東聯、6591 動力) 續抱。(8039 台虹) 報價上漲題材持續發酵。我們的台灣您最紅，果然越來越紅囉，今天股價再創收盤新高囉，盤中大漲 7%。太棒了，2018 年的第一個交易日，股價就持續攻擊，感謝了獲利持續增加中。

(2022 聚亨) 抱歉股價讓大家等了幾天，不過操作不用急，一切就交給關鍵 K 系統去研判即可，當股價還在系統之內的話，就代表未來的機會仍舊很大，這也是我們除了能領先市場佈局之外，也能一路續抱的關鍵。太棒了今天股價直接亮燈漲停板囉，而我們的會員跟大家早就進場，今天只要坐享其成就好，我們的成本跟獲利又被一口氣拉開囉。

(6120 達運) 達運果然讓大家都發達又出運啦。達運搭上 OLED 熱潮，且 FMM 精密金屬遮罩式製程中耗材，已經獲得友達採用，可望再拓展大陸市場。今天股價在已經一路創高之後，再度亮燈漲停板啦，好棒，今天好多股票都強勢攻擊，我們會員的獲利再度噴出，謝啦。(3019 亞光、6456GIS)(空) 續抱。

該買的買、該賣的賣、該抱的抱。維持資金靈活，避開弱勢股，堅持只做進入 (甜蜜期) 的強勢股。跟緊老師、跟緊關鍵 K 系統，自然能避開風險、又能創造獲利。未來我們繼續向前，持續創造亮麗績效。(今日多方關鍵 K 系統股票: 1710 東聯、2022 聚亨、6120 達運、8039 台虹、1902 台紙、1907 永豐餘、6591 動力 - KY。)(今日空方關鍵 K 系統股票: 6456 GIS、3019 亞光。)

以上資料由 藍登耀老師 + 關鍵 K 團隊共同彙整。(以上資料僅供參考，投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險)

