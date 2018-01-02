【倫元投顧】仍是區間震盪，重點在選股

◆盤勢分析

台股今天在台積電和大立光帶動電子股跌深反彈，加上航運、鋼鐵等原物料股大漲，指數以上漲 67 點收在 10642 點，成交量為 1035 億。

元月 4 日以後，大盤指數季線就要開始往上扣 10700 點之上高指數區，換句話說只要未來指數站不穩 10700 點、則季線就會開始下彎。加上元月 5 日~ 10 日為蘋概股密集公佈 12 月營收時，元月中台積電和大立光也將召開法說會、公佈去年年報和第一季展望，以日前 iphone X 銷售低預期並針對供應鏈砍單來看，蘋概股 12 月的營收以及雙王的第一季展望應該不必過多期待。

所以元月 5 日到元月中應留意見短高再做整理。不過月線在 10500 上下、而年線將慢慢上移至 10250~10300，所以指數短期要嘛在 10500~10700 上下狹幅震盪，最差 10250~10700 上下區間打底，之後在農曆過年後挾籌碼面融券 3~4 月強迫回補壓力、以及蘋概 3 月底前公佈去年財報 (第四季季報)，指數才有機會來突破 10882 點。

王信傑分析師

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