【華冠投顧】武傑電台:2018第一個交易日台股紅通通!

◆ 元月行情

新年開盤台股小漲 + 21 點開出，在股王大立光的轉強下，指數開高走高；收盤更在 2330 台積電拉高下，終場上漲 + 67 點作收，收在 10710 點，成交量 1038 億。

2018 年有個『好的開始』!! 今天台股拉出第四支紅 k 棒，盤勢也如我們的預期… 從『來的快、去的快』到『一紅吃四線』；再到上星期五說… 展望 2018 年，在外資押寶買盤回流下；『元月行情』欲小不易，農歷年前可望是一個好年。基本上台股已經沒有太多分析的空間，因為在內資、外資、散戶同場加持下；今年的『元月行情』可望是亮眼的一個月，投資朋友把握賺錢的機會。

今天台股開盤漲 21 點，終場收漲 67 點，收在 10710 點，2018 全新的一年，展望台股武傑的看法依舊沒變，還是看多，所以要大家切勿過度恐慌，有拉回修正時是給大家機會低檔布局的，大家要好好把握，依舊給大家信心；而 12 月幾次的下跌有許多的籌碼浮額被洗出場，市場氣氛也轉趨保守觀望氣氛較濃，但也有許多中小型股走出自己的路，所以大家要多注意 2018 台股趨勢的主流，而武傑還是提醒要留意盤勢結構，保持理性投資，不要過度猜測是反彈還是回升，先把自己投資的核心找出，最後選股方面依舊建議往有基本面的中小型業績成長股，為投資的首選，記得逢低佈局! 逢高獲利! 不要隨市場消息起舞追高殺低!



個股方面今天股王 3008 大立光大漲 5.85% 收在 4255 元， 2317 鴻海小跌收在 95 元，權值王 2330 台積電則是小漲收 232.5 元，再來幫大家追蹤今天盤面上強勢的個股有: 2009 第一銅、3090 日電貿、9958 世紀鋼、6120 達運、6127 九豪、6180 橘子、6525 捷敏 KY、3546 宇峻… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

再來今天弱勢股方面有: 4943 康控 KY、8171 天宇、1475 本盟、6246 臺龍、2444 友旺、8069 元太… 等，這些股票有的是漲多修正，有的是籌碼太過凌亂，有的是財報不佳，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

以上資料由 華冠投顧研究部 陳武傑整理提供

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估