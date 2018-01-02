【永豐期貨】台指選擇權盤後－新年開紅盤 股匯齊漲過10700

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二上漲 75 點至 10708 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.73 點，電子期逆價差縮至 - 0.31 點，金融期逆價差縮至 - 1.65 點。現貨部分，三大法人買超 114.92 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4764 口至 15590 口，其中外資淨多單增加 3403 口至 52142 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 3194 口至 16688 口。

週五美股三大指數收黑，Nasdaq 回測靠近月線，道瓊與標普也都失守 10 日線，不過週二新年開工亞股普遍紅通通，加權指數跳高上漲 22 點開出越過季線反壓，在台積電與大立光聯手拉抬，以及盤面上各類股族群皆有所表現下，指數趁勢走高填補 11 月 30 日的空方缺口，尾盤買單大筆敲進再拉抬指數站上 10700 關卡，終場加權指數上漲 67.8 至 10710.73 點，成交量能 1039.78 億，較前一日縮減 59.6 億。整體而言，外資資金持續回籠帶動台幣強升 2.2 角，台股的季線、空方缺口、10700 三個成就一次達成，替 2018 揭開好的序幕，從技術面觀察，目前行情連四紅突破反壓，所有均線呈多頭排列，行情轉為偏多架構，若未來出現調節反壓，則下方支撐落於季線附近。

選擇權分析



選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10800 點，賣權集中在 10600 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10800 點，賣權未平倉最大量集中在 10200 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.8 升至 1.94，近一週由 1.34 連四升至 1.94，其中週選以及 1 月的 put 未平倉共增 7.8 萬口，相對 call 的未平倉只增加 1.48 萬口，反應籌碼面偏多架構持續增溫。

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