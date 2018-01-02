【華冠投顧】台股開紅盤大漲 漲價概念股續強

◆盤勢分析

台股開紅盤大漲多頭一股作氣回補 11/30 空方跳空缺口，封關大盤出現底部紅三兵，是為多頭反轉訊號，今天多方再接再勵又拉出一根長紅 K 棒，站回 10700 整數關卡，打響元月行情。漲價概念題材仍是今天盤面的亮點，(3090)日電貿、(6127)九豪漲停板，(8043)密望實、(5317)凱美收盤價超過 7% 以上，(2375)智寶盤中震盪劇烈，終場股價收在波段新高，被動元件個股輪翻上漲，族群多頭趨勢不變。MOSFET、分離分件亦是在漲價題材帶動下大漲，(6525)捷敏 KY 漲停，(2481)強茂、(5425)台半、(6573)虹揚 KY 收盤價漲幅超過 6% 以上。原物料股 (2009) 第一銅、(1617)榮星、(1615)大山、(8390)金益鼎，則是漲多後漲勢稍作收斂。

個股技術分析：

嘉晶 (3016) 股價 11/30 回檔修正到季線之後就止跌回穩，回檔修正期間成交量亦是量縮的現象，近日股價已開始緩步墊高，惟成交量沒有放大，所以只要成交量能增加，股價上漲的機會就大增。投資人可留意做多機會。

漢磊斥資新台幣 5.87 億元，以每股 29.8 元參與認購子公司磊晶廠嘉晶 3000 萬股現金增資案。漢磊經營團隊在去年 2 月就已正式入主嘉晶，嘉晶除了是太陽能矽晶圓廠外，也積極轉型投入節能的寬能隙、超結 MOSFET 等高毛利功率半導體產品領域。

藍慶賜 分析師

