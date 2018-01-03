USDA：2018美國人均肉消費量估刷新高

美國農業部 (USDA) 公佈的數據預測，2018 年美國民眾食用的肉量將創新高。USDA 預測，平均每個人今年應食用 100.8 公斤的紅肉及雞肉。同時，在農夫們擴大產量及飼料物價下跌的情況下，使美國國內生產的肉量也將首度突破 1000 億磅。

美國肉類及雞肉產量 / 圖：彭博

雖然美國人的食物需求也不斷的在改變，但《彭博》認為，產量及購買量不一定代表消費者的喜好。據例來說，牛奶的產量未下降的情況下，但國內民眾的牛奶需求量不斷下滑，而牛奶供給則往起司及奶油產品發展。

牛奶需求（白）起司需求（藍）/ 圖：彭博

由於肉量的產出提升，2017 年 11 月美國雞胸肉價格是創下了 5 年來新低，而牛肉及火腿價格也漸漸降低。

報導指出，近年來美國民眾開始捨棄碳水化合物，並轉換口味開始提升蛋白質類的食用量。雖然 USDA 建議每人平均每日食用 5 至 6.5 盎司的蛋白質，但預計 2018 年的人均實際食用量將達到 10 盎司。

NPD 顧問 David Portalatin 也認為，美國民眾對於蛋白質的需求，還是持續提升的。

USDA 預計每人平均的肉類食用量 / 圖：彭博

芝加哥的活牛期貨於 2017 年上漲了 4.7%，為 3 年來的首次成長，而豬肉期貨也上漲了 8.5%。但 USDA 預計 2018 年的家畜價格將小幅度下滑。

此外，蛋白質替代品如植物類肉質等產品價格，自 2012 年以來不斷上漲。Euromonitor 預計此類產品於 2022 年有望達 8 億美元市值。