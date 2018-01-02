傳內閣改組立委：一月底是好時機

▲內閣改組傳聞甚囂塵上，朝野立委 2 日認為，若要讓行政院長賴清德能大展手腳，應大幅度更動部會首長。（資料照／葉政勳攝） ▲內閣改組傳聞甚囂塵上，朝野立委 2 日認為，若要讓行政院長賴清德能大展手腳，應大幅度更動部會首長。（資料照／葉政勳攝）

內閣改組的傳聞甚囂塵上，包括最近因為護照出包被波及的外交部長李大維、及財政部長許虞哲，都被認為是前朝留下的「老藍男」，恐被撤換；此外，教育部長潘文忠和內政部長葉俊榮，則因無法配合政府政策，也是被點名人選。對此，朝野立委今 (2) 日認為，若要內閣改組的話，一月底立法院臨時會結束後，會是改組的最好時機點。

民進黨立委高志鵬說，每年立院會期結束，就是部會首長打考績，決定去留的時候，難免都會有這樣的揣測，當初賴揆上場救援的時候，剛好面臨立法院新會期開議，所以沒有更換太多的部會首長，但對於像賴揆這樣有心拚經濟、解決五缺問題，或是想要推展施政理念的人，沒有讓他大幅度的更動部會首長，其實很難施展手腳。

高志鵬指出，像一些部會首長已經上任一年多，已經有夠長的時間可以打分數，要換人的話，一月底臨時會結束是可能的時機點，雖然對舊官員來說，可能沒辦法好好過一個農曆年，但挑這個時間，至少讓新首長到二月底前，有時間可以熟悉政務， 至於人選沒有太多意見。

民進黨立委蘇巧慧說，除了國防、外交之外，做為閣揆有絕對的人事權，如果希望內閣有更好的戰力，做一些必要的調整，既不讓人意外，也沒什麼好奇怪。

蘇巧慧表示，賴院長用人唯才，不會因為有任何標籤 (老藍男)，而做人事更迭，如果成績不夠好，或做的不夠到位，換人也是有可能的事，所以不一定是媒體點名的就有危險，不見得沒被點名的，就沒有更換空間。

對於傳出潘文忠是因為對體育界不熟悉，對於體育改革處理不夠積極，單項協會改選傳出不少爭議問題，遂被列入黑名單，蘇巧慧則為潘文忠抱不平，她認為，自己在教育文化委員會，兩年四個會期裡面，潘文忠不管是對偏鄉教育、實驗教育、甚至高教等，努力都有被看到，被點名很不公平。

國民黨立委柯志恩則說，會被點名內閣改組，是因為整個內閣螺絲都鬆了，因此政府最快的解決方法，就是把當家的部長換掉，所以一月底，特別是在農曆年前，是一個好的時機，但即使是換掉部長，整個文官系統的螺絲若沒栓緊的話，施政成效仍無法改善。

至於外交部長點名遭換，並傳出由深獲高層青睞的駐美代表高碩泰接任，柯志恩表示，或許有些人對外交部長位子已經覬覦很久了，所以遇到護照風波，可以趁勢把所謂的老藍男給換掉，換上綠營所鍾愛的人選。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』