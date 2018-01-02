美學者建議售台加油機 但變數仍多

中共軍機遠海長航訓練逐漸常態化，我空防承受重大壓力，美國學者建議美國供受台灣空中加油機，我方也把獲得空中加油能力，列為中長程建軍目標，不過，由於學者建議的加油機，系統和現有戰機不同，加上空中加油能力具有戰略敏感性，是否真能獲得加油機，恐怕還有變數。

（繆宇綸報導）

為因應中共軍機穿越第一島鏈，繞台飛行逐漸常態化，研究解放軍的美國學者 (費學禮) 建議美國應該售台 KC-130 空中加油機，以增加台灣 F-16 戰機的續航力，我方則希望在未來能爭取到足夠的預算空間，將加油機列入軍購清單。

空軍一直希望能獲得空中加油機，主要考量是提高戰時存活率，同時讓現有戰機具有遠程打擊嚇阻力。我國當年向美國採購 F-16 戰機時，獲得了在美國亞利桑那州路克空軍基地接受訓練的機會，其中就有空中加油訓練課目，美方交給我方的 F-16，也仍然保有空中受油的能力，如果美方願意提供空中加油機，則可以大幅提升 F-16 的作戰半徑，尤其第一批四架改良升級的 F-16V 將在今年底出廠交機，倘若獲得空中加油機，對空軍戰力保存和遠程打擊能力有相當的幫助。

不過，(費學禮) 建議的 KC-130，是美國陸戰隊使用的加油機，採用的是軟管加油系統，F-16 則是使用硬式加油管，兩者系統完全不同，即使真能獲得 KC-130，除非修改供油系統，否則 F-16 也沒法使用，更別說完全不具空中受油能力的 IDF 和幻象 2000。

中共空軍目前是用轟六轟炸機改裝成轟油六加油機，但加油量有限，且油管只能和殲 10 相容，因此從烏克蘭引進 IL-78 大型加油機，作為 Su-30 重型戰鬥機的加油機。(圖為我空軍在美受訓時，接受空中加油訓練，資料照片)

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