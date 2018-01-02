改革讓民調低？唐德明：蔡英文意思是人民目光短淺

總統蔡英文表示，她夢想台灣最低工資有三萬元，同一時間的民調顯示她的施政不滿意度創歷史新高，並被稱為「不再受人民愛戴的總統」。國民黨文傳會副主委唐德明今 (2) 日表示，總統本人說民調低是改革的代價，背後的意思就是說，台灣人民目光短淺，看不出改革的意義與價值，因此才會對她不滿意。



唐德明表示，「蔡英文說她知道改革要付出民調下滑的代價，她對此早有心理準備」、「總統府發言人林鶴明說，這份民調完全沒有評論的意義」，不論哪一種說法，都是對蔡英文所謂「謙卑、謙卑、再謙卑」的最大反諷。

唐德明說，總統本人說民調低是改革的代價，背後的意思就是說，台灣人民目光短淺，看不出改革的意義與價值，因此才會對她不滿意。這種高高在上凌駕人民的態度，如果不算傲慢，那什麽才是傲慢？至於堂堂總統府發言人林鶴明就更直接，直接把民調打成沒有評論意義的垃圾數字，看來要在蔡政府裡找謙卑，只能用顯微鏡在總統府的牆缝中找了。

至於三萬元最低工資，唐德明指出，蔡總統是掌握全國最大權力的領導人，如果認為最低工資應該是三萬元，那就直接做就好了，把三萬元說成是夢想，豈不打擊基層勞工的信心。而在被人民批評之後，蔡總統從善如流交代民進黨智庫做研究。最低工資不是應該由政府部門研究的嗎？勞委會、國發會去哪了呢？到底最低工資三萬元，是說真的、還是說假的？作夢的是蔡主席？還是蔡總統？搞得人民好亂。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』