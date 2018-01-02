分析員﹕港股今早可高開 支持位為29800點

美國股市在上周五悉數低收，惟港股ADR普遍上揚，市場人士指出今日大市可以高開，支持位可以上移至29800點。

道瓊斯指數收市報24719點，跌118點或0.5%，標準普爾指數收市報2673點，跌14點或0.5%，納斯達克指數收市報6903點，跌48點或0.7%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7688點，升65點或0.9%，德國DAX指數收市報12918點，跌62點或0.5%，法國CAC指數收市報5313點，跌27點或0.5%。

港股在美預託證券(ADR)於上周五普遍高收，匯豐控股(00005-HK)ADR折合收市報80.71元，較本港收市價高1%，中國聯通(00762-HK)ADR折合收市報10.57元，較本港收市價高0.1%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.47元，較本港收市價高0.3%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，今日大市可以高開，支持位則上移至29800點。

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