比速科技(01372-HK)就8億收購汽車發動機作補充買賣協議

比速科技(01372-HK)就於2015年10月12日公布的一項8億元收購目標公司Well Surplus Enterprises全部股權的買賣協議，作出第三份補充買賣協議建議作出。補充買賣協議重點是可換股債券之到期日將由2018年2月4日延長兩年至2020年2月4日；承兌據之到期日亦有相同的延期；承兌票據之利率將由每年10%下調至8%，及承兌票據之所有累計的未還利息將於經延期後的到期日償還。

作出有關的修改，是由於溢利保證出現分岐而產生的。比速科技指，誠如截至2016年12月31日止年度的本公司年報及截至2017年6月30日止六個月的公司中期報告所披露，目標集團已實現第一期保證溢利。第一期實際溢利約為2.53億元人民幣(約2.976億港元)，遠高於第一期保證溢利的1.7億港元。公司近期注意到目標集團在實現第二期保證溢利方面進度落後。公司接洽賣方(由翁光敏持有的巧能環球)及擔保人翁光敏，以確保彼等會實現第二期保證溢利。惟賣方及擔保人表示，根據該等協議，彼等僅需就截至2018年2月4日止兩個年度實現總計4億港元的保證溢利即可。

此後公司與賣方及擔保人協商。各方最終達成第三份補充買賣協議的條款以解決有關分歧。董事會認為第三份補充買賣協議及其擬定交易的條款屬公平合理並符合公司及股東的整體利益，理由如下：收購事項的代價乃按4倍市盈率協定，預計每年2億港元的淨溢利可實現。公司要求兩年的溢利保證，這獲得賣方及擔保人的同意。

比速科技指，除非另有延長，承兌票據及可換股債券的到期日將為2018年2月4日。屆時，公司須贖回向賣方發放之承兌票據及可換股債券(若賣方無轉換)的未償還本金額以及累計利息。延期可讓集團在兩年內按每年8%的更低利率對承兌票據項下的債務及以相同條款對可換股債券進行有效的再融資。此外，延期將向集團提供靈活空間，以運用其財務資源支持其營運及發展以及規劃其營運資金需求。倘無延期，公司將需要通過籌資或貸款及動用現金儲備贖回向賣方發放的已到期承兌票據及可換股債券(若

賣方無轉換)。再者，尚未能確定集團能否通過融資或貸款獲得該筆大額款項，且貸款利率亦很可能高於8%；及避免與賣方及擔保人產生長期懸而未決的糾紛符合公司的利益。

資料顯示，Well Surplus Enterprises從事開發、生產及銷售汽車發動機，而目標公司及其附屬公司將成為公司之附屬公司。緊隨於悉數行使可換股債券隨附之兌換權時配發及發行換股股份後，翁光敏對怡益持股量會達到49.37%。Youth Force持股量會由75%攤薄至37.97%。

據買賣協議，賣方將促使重慶比速汽車於買賣協議日期後6個月內，取得位於重慶市合川區土場鎮之廠房之房屋所有權證，該廠房之總面積約為20,000平方米。

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