中國山東高速金融(00412-HK)涉足互聯網提供財務中介服務

中國山東高速金融(00412-HK)公布，於2017年12月29日，公司附屬公司Coastal Silk、鯤鵬唯一股東厚生投資作為賣方、鯤鵬及持有厚生投資40%之股東華猛訂立股份購買協議，據此Coastal Silk同意認購鯤鵬12,500股新股份；及Coastal Silk向厚生投資購買鯤鵬25,000股股份。完成後，鯤鵬將由Coastal Silk及厚生投資分別持有經擴大股本60%及40%。涉資共1.5億元人民幣。中國山東高速金融向厚生投資以0.335元港元發行3.63億股新股支付收購代價。

鯤鵬透過其間接全資附屬公司厚生諮詢管理以結構性合約的方式，控制厚生控股、其附屬公司及投資實體的營運。厚生控股、其附屬公司及投資公司為於中國成立的公司，主要從事受限制業務。根據中國法律顧問，證券投資管理業務須由中國人士控制；電子商務業務、透過互聯網提供財務中介服務及市場研究均須遵守外商投資的限制；互聯網文化營運業務須遵守外商投資禁令。

根據結構性合約，厚生諮詢管理將實質上承擔厚生控股的經濟風險。Coastal Silk將促使公司向厚生控股提供財務援助，以供支援厚生控股的業務發展。公司可能於截至2018年12月31日止年度提供數額為3億元人民幣元以及於截至2020年12月31日止兩個年度各年提供數額相當於前海厚生資產管理所管理的資產及深圳錢來網金融信息服務有限公司的業務規模的總額6%的財務支援予厚生控股。

收購鯤鵬的權益後，中國山東高速金融將在於金融技術行業仍處於萌芽階段時立足該行業，鞏固公司於此領域發展的基礎；擁有金融服務的完整供應鏈，可提供全面金融服務；及取得中國大量客戶的「大數據」資料。公司可使用該等資料了解金融市場的現況，捕捉先機開發多元化服務。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)