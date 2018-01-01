朝威控股(08059-HK)附屬訂立反向循環保理額度協議 信貸上限4500萬元人民币

朝威控股(08059-HK)1日晚間公告，于2017年12月29日(交易時段結束後)，公司的間接全資附屬公司前海長天與林州重機、該等擔保人及李先生訂立反向循環保理額度協議，據此，前海長天同意根據反向循環保理額度協議的條款及條件向林州重機提供保理服務，固定期限自反向循環保理額度協議日期起計為期兩年，信貸上限為人民币4500萬元。

董事會謹此知會股東及有意投資者，集團擬就中國保理服務而開始新業務分部。因此，前海長天于2017年7月27日在中國成立，反向循環保理額度協議項下擬進行的交易為前海長天的首項商業交易。

據悉，集團主要從事提供混凝土拆卸服務以及制造及買賣預應力高強度混凝土管樁及買賣用于裝飾的LED光源、環保LED生態種植櫃系統及潔淨煤。前海長天為一間于中國成立之有限公司，主要于中國從事提供保理服務(為集團開發之新業務分部)之業務。林州重機為在中國注冊成立的有限公司，于深圳證券交易所上市，主要從事采礦機械、防爆電器及機器人生産業務;租賃服務;煤炭相關業務及商業保理業務。

公告表示，反向循環保理額度協議之條款乃由訂約各方經公平磋商後議定。董事認為，反向循環保理額度協議乃于前海長天之一般及日常業務過程中訂立，且可收取之淨利息將産生收益及現金流。董事會認為反向循環保理額度協議乃按一般商業條款訂立及反向循環保理額度協議之條款屬公平合理且符合公司及股東之整體利益。

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