鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-12 17:37

由巴基斯坦居中斡旋、旨在緩解美伊緊張局勢的「伊斯蘭堡會談」，在周日 (12 日) 馬拉松式的談判後宣告結束，雙方未能達成正式協議。儘管如此，巴基斯坦政府強調將繼續扮演調解角色，促進兩國對話，並呼籲雙方恪守當前的停火承諾以維持地區穩定。

馬拉松式談判與巴國斡旋角色

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巴基斯坦副總理兼外交部長達爾 (Ishaq Dar) 表示，在過去 24 小時內，他與巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾 (Syed Asim Munir) 共同協助美伊雙方進行了多輪「密集且具建設性」的討論。達爾強調，巴基斯坦致力於推動雙方接觸，並感謝美伊代表團認可巴國的斡旋作用，以及接受總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 提出的停火建議。

目前，美伊代表團已於 12 日上午離開伊斯蘭堡，但兩國的技術團隊預計將在未來幾天內繼續交換專家文本與文件。

關鍵分歧：核武與荷姆茲海峽

根據報導，此次談判未能取得突破的主因在於兩到三個重要議題上的嚴重分歧。美國副總統萬斯 (JD Vance) 證實談判無果，指出伊朗拒絕接受美方提出的條件，特別是美方要求伊朗必須就「不追求核武器」做出明確且具體的承諾，並涉及濃縮鈾庫存的處理。

另一個重大爭議點為荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 的控制與安全安排。巴基斯坦在談判中曾提議實施「聯合巡邏」以規範此一戰略水道的航行，但美伊雙方對控制權未能達成共識。

此外，局勢依然脆弱，美國軍方報告稱其海軍戰艦在該海域進行掃雷，而伊朗方面則予以否認，並警告軍事船隻若強行通過將面臨嚴重後果。

外交途徑未斷、停火協議仍存

伊朗外交部發言人巴加埃 (Esmaeil Baghaei) 指出，此次會談是在經歷「40 天戰爭」後，於充滿互不信任與懷疑的氛圍中進行的，因此不應預期能在單次談判中解決所有問題。他強調外交途徑仍是捍衛國家利益的手段，伊朗雖然致力於外交，但不會接受「非法要求」。