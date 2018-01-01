名家論壇》陳敏鳳／勞動部的逆襲林美珠該下台？

今天是 2018 年的第一天，就請內閣閣員下台，有些跟時節不符。不過，一切就像馬車會變回南瓜一樣，必須面對現實。假期過後，蔡政府嚴峻的課題是勞基法修法，可是在去年年末，勞動部突然公布民調，指多數民眾反對鬆綁勞基法，這個動作是代表勞動部反對修法嗎？那如果政策理念不符，部長還要留戀官位嗎？

雖然被埋怨了一年，可行政院要面對問題，修正一例一休，讓七休一有彈性工時，仍然遭到勞工團體強烈的反彈，在耶誕節前夕還上街頭，包圍了行政院及民進黨中央等，早上和平的抗議動作，的確給執政黨不少壓力，可惜到了晚上游擊式的抗爭方式，擾亂了市民生活，情勢有些失控，勞團壓力頓時驟減。

沒有想到，在年末剩三天時，勞動部公布了勞基法修法的民調，近 5 成民眾反對修法，大家一時臉都綠了，那這法還修不修呢？民進黨中央隨即發布民調，強調 59.7％民眾「贊成修法」，反對者僅 17.9％，打臉勞動部。

同樣是執政團隊的民調，到底應該相信那一個呢？如果勞動部的民調是多數不贊成修法，並且民調過程及題目設計都沒有錯，當然政府部會的民調，相較政黨民調更受民眾相信才對，政院的態度，卻是幫政黨的民調講話，認為勞動部的民調太早做了，不能反應民意。

這種說法，自然引發外界許多聯想，於是有媒體藉此已經提到賴揆是不是面臨危機，黨內甚至有了倒閣的想法。

事態顯然擴大了，一個勞基法的修法，在立法院內就有不少立委徹底反對，引發爭議，現在連內閣最關鍵的部會勞動部，似乎要不要修法，也好像一隻失了舵的船，在水中間漂來漂去，一回兒左一回兒右，等於幫勞團的抗爭，加油添火，甚至到了行政院長賴清德都要下台的地步。

政策搞到這樣，當然要有人出面負責。那誰該負責，該負責的人其實就是該下台的人。

賴清德沒上任行政院長時，台南市長任內就已經表明要修改一例一休，他上任之後，立馬端出修法草案，送到立法院，勞動部長林美珠也抱病備詢，推動勞基法修法。立法院黨團有人反對，有人贊成，贊成多於反對者，也就此定案。

但因國民黨反對，議事程序上讓勞基法進入協商期一個月，在今年一月五日就要進行協商，可是為何勞動部要在歲末年終發布跟政策走向相反的民調，讓人無法適從，這代表政策立場嗎？還真是為消化預算這種鬼話？

勞動部如果反對修法，就該說服閣揆，說服執政黨立院黨團，而不是年終暗發冷箭，如果部長連一個民調的發布都管不好，還能做什麼？如果這個民調代表著勞動部的立場，那就是與現行的政策不符，那部長林美珠不是應該有風骨地下台表態嗎？

光是賴揆上台前後，林美珠前後態度都不一樣，究竟那個政策才是對勞工好？部長從沒有說清楚，難怪勞團的訴求之一就是部長下台。

身為總統的表姐，勞動部的管理令人搖頭，丟了不只是內閣的臉，總統也該覺得很丟臉吧。新年之際，如果與內閣不同步，何不瀟灑下台?！

●作者：陳敏鳳／資深媒體人

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