今日天氣／元旦乾冷最低溫探13度明後天回溫

今（1）日元旦受到大陸冷氣團影響，天氣偏乾冷、各地清晨氣溫仍低，最低溫為嘉義 13.5 度，白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫略微回升。明（2）、後（3）兩日冷氣團減弱、氣溫回升，周五（5 日）再有一波東北季風增強，北台灣氣溫略降。

中央氣象局指出，清晨在冷氣團影響下，嘉義出現 13.5 度低溫，其他地區則在 16、17 度左右，感受普遍都偏冷、偏涼，白天冷空氣將逐漸減弱後氣溫略升，桃園以北及宜蘭高溫約 18、19 度，其他地區則在 20 度以上，中南部及台東更可以來到 23 至 26 度，感受較為舒適。

降雨方面，迎風面的大台北及東半部地區雲量仍偏多，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨機率仍高，提醒民眾記得攜帶雨具，至於桃園以南則是多雲到晴、陽光露臉的天氣。

明、後兩天明顯回溫，北部及花東地區高溫約 21 至 25 度，中南部 24 至 26 度，但日夜溫差大。周五東北季風增強，周六（6 日）至下周日受東北季風及華南雲雨區東移影響，各地有局部短暫雨、低溫約為 15 至 18 度，北台灣高溫約 20 至 22 度，其他地區則為 22 至 25 度。

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