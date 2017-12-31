說好的去杠桿呢？PIMCO：中國債務規模還將顯著增加

中國債務增長成為近年來全球最關註的話題之一，不同於市場普遍對於中國將大規模去杠桿的預期，全球最大共同基金PIMCO亞洲信用市場及新興市場投資負責人Luke Spajic認為，中國的債務規模還會大幅增長。

作為全球債券巨頭PIMCO的亞洲債券市場負責人，Luke Spajic管理著860億美元資產。近日，Luke Spajic對美國財經媒體CNBC表示，除非中國加大力度控制國內金融風險，否則對國企繁重債務的重組進程會非常緩慢：

“如果只分析表面問題，我們認為中國宏觀去杠桿規模不會太大，接下來中國的債務增長還會很顯著。債務結構可能會改變，但總量不會縮減。其次，我們預計也不會發生轉型改革，雖然有一些並購發生，但中國的國有企業改革是個棘手的問題。”

雖然如此，但Luke Spajic還是對中國經濟的情況持樂觀態度，他認為如果經濟增長持續高於借貸成本，那麽不需要為中國債務增長而擔憂。在可預見的未來，中國的違約率都會低於西方國家的標準，而國有企業向國有銀行借債的模式讓中國的債務問題“更像是家務事兒”。

在Luke Spajic看來，政策方面的因素將對債務問題的前景產生很大影響，要確保債務正常運行，可能會出現對人民幣匯率的壓制。

截至2017年9月，中國商業銀行的不良貸款余額達到1.67萬億元，比今年第二季度增長346億元。由於杠桿水平的持續提升，穆迪和標普分別於今年5月和9月對中國信用市場做出降級決定，另一家評級機構惠譽也發出警告，稱中國地方債會出現違約情況。

今年中國不良貸款也出現了地域分化，東北、山東地區的不良貸款增長明顯，債務違約事件也在增加。今年3月28日，遼寧省第二大國企，北方最大的特鋼企業——東北特鋼發行的“15東特鋼CP001”宣告違約，開啟了地方國企債券違約的先河。

12月7日，IMF和世界銀行公布了中國“金融部門評估規劃”更新評估核心成果報告。報告稱，中國金融體系面臨著一定的潛在風險。在接受壓力測試的33家中國的銀行當中，有27家至少通過一個指標來衡量存在資本不足的問題。但中國央行隨後做出回應稱，報告關於壓力測試的相關表述未能全面反映測試結果，中資銀行不良貸款率被低估的余地不大。

本文來自華爾街見聞

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