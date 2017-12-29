歐股盤中─2017最後一個交易日開盤持平 泛歐STOXX 600小跌0.1%

2017 年最後一個交易日，週五 (29 日) 歐洲股市開盤持平，交投清淡，泛歐 STOXX 600 小跌 0.1%。

英國 FTSE100、德國 DAX 指數，開盤皆下跌；值得注意的是，在義大利總統 Sergio Mattarella 宣布解散國會，並將於 3 月 4 日舉行全國大選後，週五義大利 FTSE MIB 指數開盤走揚。

外賣 O2O 公司 Just Eat 股價上漲 1.9%，僅次於上漲 2% 的荷蘭製藥公司 H. Lundbeck，兩者為週五 STOXX 600 指數表現最佳的兩家公司。

英國建商保富集團 (Balfour Beatty)，將速公路運營商 Connect Plus 的股份售出後，週五股價下滑 0.6%。

個股消息方面，大眾汽車將對德國聯邦憲法法院提出請願，希望取消對柴油車款廢氣排放造假醜聞的特別調查。

此外，科技股、半導體公司，也將成為投資人關注焦點，主因在於，蘋果公司藉由變更 iPhone 軟體的手段，讓舊款手機速度變慢，延長電池續航力；此舉引發消費者反彈，蘋果為此在週四 (28 日) 公開道歉。

英國 FTSE100 預計於倫敦時間下午 12 點 30 分提早休市，隨後愛爾蘭股市也將封關；不過，泛歐交易所、IBEX 和德國 DAX，交易時數如常，不會提早休市。