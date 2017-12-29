義大利議會解散選戰揭幕 歐洲最危險「火藥桶」迎大考

鉅亨網新聞中心 2017年12月29號12點37分

摘要：義大利總統本周四解散本國議會，明年 3 月 4 日將舉行全國大選。民調顯示，反歐元民粹黨派五星運動支持率最高。周四義大利股指收創六日新低；在歐元區公債中，義大利基準公債殖利率第二高，僅次於希臘。

2018 年，義大利的民粹主義政黨最先成為歐盟統一的一大威脅。

當地時間本周四，義大利總統 Sergio Mattarella 解散本國議會，為明年 3 月 4 日進行的全國大選選戰拉開帷幕。

從當前民調表現看，大選將是三大勢力的角逐：執政黨、中間偏左的民主黨，前總理貝盧斯科尼與反歐元的北方聯盟組成的中間偏右聯盟、反建制派、反歐元民粹黨派五星運動。

英國《金融時報》稱，全國民調顯示，五星運動支持率最高，民主黨屈居第二。以上每個勢力集團都可能贏得四分之一到三分之一的選票，獲勝者可能要設法租個，可能導致義大利政局不確定性持續更久。

彭博報導也認為，從民調看，義大利大選可能產生沒有一個政黨獲得絕對多數議席的「懸浮議會」。

周四當天，除英國外，歐洲主要國家股市普跌，歐洲斯托克 600 指數跌 0.33%，義大利富時 MIB 指數收跌 0.36%，收創六個交易日新低。

截圖來自義大利證券交易所 Borsa Italiana

義大利基準 10 年期公債殖利率周四收報 1.96%，目前在歐元區國家基準公債之中殖利率第二高，僅次於希臘公債。

得益於美元走軟，歐元周四當天未受義大利選舉前景拖累。截至發文，歐元兌美元徘徊在一個月高位，處於 1.1940 上方，日內漲約 0.4%。

義大利是歐元區第三大經濟體，但經濟復甦表現卻在歐元區成員國之中墊底，國家整體競爭力不足，公共部門負債累累，銀行實力疲軟。

道瓊斯新聞新近評論稱義大利目前是歐盟最薄弱的環節，這次大選將凸顯仍困擾歐洲的經濟與政治問題。華爾街見聞此前文章將義大利稱為歐洲最大的「火藥桶」。

文章提到，截至去年年底，義大利銀行業的不良貸款總額已經超過 3000 億歐元，將近占歐元區銀行業壞帳規模的 30%。去年義大利債務與 GDP 之比不降反升，升至 132.6%。



去年義大利修憲公投後，人民網轉發的中國社科院歐洲研究所副研究員、中國義大利研究會秘書長孫彥紅評論指出，公投失敗顯然有利於五星運動黨繼續擴大影響，其反歐主張也將進一步影響民眾。

孫彥紅預計，若五星運動在下屆大選中聯合其他極端政黨得以組閣執政，即便不會直接令義大利退出歐元區，也很可能會引起投資者恐慌，進而對歐洲一體化造成不小的衝擊。

『新聞來源／華爾街見聞』