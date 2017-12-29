國人上網率再創新高 有助推升明年行動支付使用人數

國發會今 (29) 日公布「106 年數位機會調查」，一般民眾上網率 82.3%，年增 2.6 個百分點，手機族行動上網率 87.4%，年增 4.3 個百分點，雙雙創下新高，調查還顯示，有 10.1% 曾使用手機行動支付；國發會認為，在明年全面推動行動支付業務下，使用手機支付人數應會大幅提升。

根據調查，各年齡層的上網率中，成長幅度最大的是 50-59 歲區間的民眾，上網率由去年 74.1% 成長至 83.3%，50 歲以下世代上網率則都超過 96%，明顯屬於網路世代。

國發會國人上網率創新高。(圖：國發會提供)

根據個人家戶數位機會調查結果顯示，「社會生活參與」是國人上網最熱衷的活動，其中，最顯著的是即時通訊與社群軟體 (96.8%)，其次依序為使用網路電話 (86.3%)、線上影音 (84.6%) 及查詢新資訊 (84.4%)。

調查還發現，網路購物是 12 歲以上網路族參與數位經濟的主要方式，61.3% 曾透過網路查詢商品評價或比價，59.2% 曾在線上購物，網路銀行使用率 33.2%，10.2% 曾使用 Airbnb、Uber 等網路創新服務，10.1% 曾使用手機行動支付，7.3% 成為網路賣家，曾在網路銷售商品。

國發會表示，明年起全面推動行動支付業務，已成立跨部會推動行動支付機制，在完備基礎環境、擴大應用場域等配套機制下加強體驗行銷，明年使用手機支付人數應會大幅提升。

國發會表示，這次調查除例行的「個人家戶數位機會調查」外，還分別進行「持有手機民眾數位機會調查」、「新住民數位機會現況與需求調查」、「農民數位機會現況與求調查」，同時，為了瞭解網路過度使用對生活影響，也進行「網路沉迷研究調查」。

歷年新住民數位機會現況與需求調查結果都顯示，新住民的數位表現始終是較弱勢的一群，因此，國發會自 2008 年起，每隔 3 年就針對新住民進行數位機會現況與需求調查。

趨勢分析顯示，新住民的上網率隨著環境持續提升，由 2008 年 43.6%、2011 年 62.4%、2014 年 72.1%，攀升到今年的 91.5%，首次超越全國 12 歲以上民眾的 82.3%。

觀察新住民上網率的提升，應與智慧型手機日漸普及有相當大的關聯；調查顯示，新住民網路族每百人次有 98 人次擁有智慧型手機，同時，有 92% 新住民網路族最常使用手機上網。