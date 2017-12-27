〈景氣燈號〉終止連3綠 11月景氣燈號轉呈黃藍燈

國發會今 (27) 日公布 11 月景氣對策信號轉呈黃藍燈，終止連 3 綠，綜合判斷分數 22 分，較 10 月減少 1 分，主要是因製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少 1 分所造成；國發會認為，在景氣領先指標、同時指標仍持續上升下，顯示當前國內景氣仍維持復甦。

國發會指出，11 月綜合判斷分數較上月減少 1 分至 22 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈；9 項構成項目中，製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少 1 分；其餘 8 項燈號不變。

在個別構成項目部分，貨幣總計數 M1B 變動率由上月 4.48% 減為 4.24%，燈號續為黃藍燈；股價指數變動率由上月 15.2% 增為 18.1%，燈號續為黃紅燈； 工業生產指數變動率由上月下修值 1.2% 減為 - 0.3%，燈號由維持黃藍燈；非農業部門就業人數變動率與上月相同，仍為 0.84%，燈號續為黃藍燈。

海關出口值變動率由上月上修值 10.48% 減為 10.46%，燈號續為綠燈；機械及電機設備進口值變動率由上月下修值 7.6% 減為 5.7%，燈號維持綠燈； 製造業銷售量指數變動率由上月下修值 0.1% 減為 - 1.1%，燈號由黃藍燈轉呈藍燈；批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月 3.7% 減為 2.1%，燈號續為黃藍燈；製造業營業氣候測驗點由上月下修值 100.6 點減為 99.5 點，燈號續為綠燈。

國發會認為，展望未來，國際景氣穩定回升，全球貿易量可望續增，加上新興應用商機持續發酵，可望推升明年出口動能；但需注意主要國家貨幣政策正常化、民粹政治風潮及地緣政治不確定性升高等風險。

內需方面，半導體業者增加先進製程投資，加上政府積極改善投資環境等措施，有助民間投資增溫，此外，藉由前瞻基礎建設、產業創新發展計畫的推動與落實，整體投資力道將明顯擴增。

民間消費在就業情勢改善與跨年、農曆春節商機激勵下，可望增加買氣。整體來看，各主要預測機構上修今、明年經濟成長率，顯示國內經濟仍屬穩健，未來景氣審慎樂觀。

在景氣指標部分，領先指標不含趨勢指數為 101.78，較上月上升 0.27%； 7 個構成項目，經去除長期趨勢後，5 項較上月上升，包括核發建照面積、外銷訂單指數、實質半導體設備進口值、股價指數及製造業營業氣候測驗點等；其餘 2 項則較上月下滑，分別為實質貨幣總計數 M1B、工業及服務業受僱員工淨進入率。

同時指標不含趨勢指數為 103.18，較上月上升 0.53%； 7 個構成項目經去除長期趨勢後，皆較上月上升，分別為：批發、零售及餐飲業營業額、實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、電力 (企業) 總用電量、工業生產指數、非農業部門就業人數，以及製造業銷售量指數。

落後指標不含趨勢指數為 100.36，較上月上升 0.12%；6 個構成項目經去除長期趨勢後，除製造業存貨率較上月下滑，其餘 5 項皆較上月上升，分別為製造業單位產出勞動成本指數、失業率、工業及服務業受僱員工人數、全體貨幣機構放款與投資，以及金融業隔夜拆款利率。