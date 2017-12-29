Uber同意出售股份給軟銀 480億美元估值痛失全球第一大獨角獸寶座

摘要：Uber 同意向軟銀領導的投資者集團出售股份，此輪 Uber 的估值為 480 億美元，較此前估值大幅折價了 30%，不敵滴滴出行。就在一周前，滴滴宣布完成新一輪融資，估值增至 560 億美元。

周四，Uber 終於同意向軟銀領導的投資者集團出售股份。

不過這一輪出售中，Uber 估值大幅下跌，拱手讓出了全球第一大獨角獸的寶座。

《華爾街日報》報導，據知情人士透露，此輪 Uber 的估值為 480 億美元，較此前 680 億美元的估值大幅折價了 30%。

作為交易的一部分，包括軟銀、投資公司 Dragoneer Investment Group、私募基金 TPG、騰訊控股以及風險投資公司 Sequoia Capital 在內的投資者集團還將直接向 Uber 投資 12.5 億美元。這一直接投資將基於此前 680 億美元的估值，也算是為 Uber 挽回了一些顏面。

換句話說，理論上 Uber 可以宣稱自己的紙上估值仍舊是 680 億美元，但是實際情況來看真正的估值僅為 480 億美元。

這也意味著，如果按照 480 億美元排名，Uber 的估值不敵滴滴出行。

就在一周前，滴滴出行正式宣布完成新一輪超 40 億美元的融資，該輪融資讓滴滴的估值增至 560 億美元。

按照 480 億美元的最新估值，Uber 估值不敵滴滴出行

（圖片來源：華爾街日報）

上述媒體稱，Uber 的大股東 Benchmark Capital 也將放棄對前聯合創始人兼首席執行官 Travis Kalanick 的仲裁案。

針對此輪融資，Uber 發言人在聲明中表示：

我們期待與投資者合作完成整體交易，我們希望這次交易能夠支持我們的技術投資，推動我們的發展，並加強我們的公司治理。

軟銀的發言人也回應稱，對 Uber 的領導層和員工擁有極大的信心。

此次融資對於 Uber 而言十分重要。

華爾街見聞提及，11 月初 Uber 首席執行官 Dara Khosrowshahi 曾表示，Uber 整個董事會內有足夠多票數支持 IPO。他稱公司計劃於 2019 年上市，這一決定得到了全體董事會和前 CEO Travis Kalanick 的認同。

除了 IPO 計劃，今年以來從公司的性別歧視、到 CEO 醜聞、再到最新曝光的隱瞞駭客盜取用戶數據事件，Uber 經歷了頗為波折的一年。

面臨競爭對手 Lyft 的強勢崛起，Uber 也倍感壓力。

Lyft 今年上半年的營收達到 4.83 億美元，較去年同期的 1.50 億美元增長 200%。同時，Lyft 上半年虧損收窄，凈虧損為 2.06 億美元，去年同期凈虧損 2.83 億美元。

此外，12 月 5 日，Lyft 宣布最新一輪融資增加 5 億美元。今年 10 月 Lyft 獲 10 億美元融資，由網路巨頭谷歌母公司 Alphabet 領投。這也意味著這一輪融資增加至 15 億美元。

『新聞來源／華爾街見聞』