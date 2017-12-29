高層賣股是警訊 投資人應小心FAANG

任何企業的高層都相對了解公司內部的運作，而當他們開始販售自家股票時，投資人應更加謹慎。

《MarketWatch》作者，前雷曼兄弟 ETF 交易員 Jared Dillian 用 FAANG 股票做案例，認為當前正是投資人開始拋甩這類股票的時機。

據了解，臉書 (FB-US) 於 9 月時公佈執行長 Mark Zuckerberg 即將於 18 個月內，拋售 3500 萬至 7500 萬股，依目前的價格換算，為 61 億美元至 131 億美元的市值。

蘋果 (AAPL-US) 執行長 Tim Cook 今年販售了 4300 萬美元的蘋果股票，而他去年也拋售了 6500 萬美元的蘋果股票。

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長貝佐斯 Jeff Bezos 自 2014 年以來販售了 3 次股票，而只有 1 次拋售後亞馬遜股價上漲。

2013 年及 2016 年 Bezos 各拋售了 100 萬股，而股價則下跌了 12% 與 30%。只有 2015 年拋售 100 萬股後，股價才又成長了 35%。

亞馬遜執行長販售股票時間與股票趨勢 / 圖：MarketWatch

Dillion 呼籲民眾應對 FAANG 股小心謹慎，建議投資 ETF 類型基金、避險商品如黃金，來使投資組合多多元化，更能承擔任何金融風險。