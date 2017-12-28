2018元旦起加州大麻合法化 相關股票狂飆

美國加州即將開放娛樂性大麻合法化，近期，相關企業皆開心無比。

加拿大生產娛樂性大麻的企業，今日股價表現優異，因為加州 21 歲以上成人，自 2018 年 1 月 1 日凌晨起，就可以合法吸食大麻。盤中創新高紀錄的股票，包括 Canopy Growth Corp.、Cronos Group Inc. 和 Aphria Inc.

加州政府自明年起開放娛樂性大麻合法化，各相關產業無不努力開發這塊處女地，從酒商到食品業，從橄欖油到蕃茄醬，都想把大麻列為「新成份」，進軍全美最大的大麻市場。

RBC 分析師 Nik Modi 本月表示，部分相關企業在大麻合法化之後，打算建立跨國公司。例如，Green House Brands 就在加拿大與 Canopy Growth、Organa Brands，共同建立合資企業。

加拿大的大麻生產商近日股價大漲 （圖取自彭博）

酒類、煙草可謂大麻的「相關產業」，AdvisorShares Investments 董事總經理兼 CEO Dan Ahrens 表示，這些產業可能會進行併購，或成立合資企業，「三者之間，有著良好合作。」

Ahrens 說，這個產業正處於「初級階段」和「起步階段」。加拿大明年也打算將娛樂性大麻合法化。

彭博智庫分析師 Kenneth Shea 也在其 2018 年展望中，強調了大麻產業趨勢，除日益增加的併購外，也有越來越多的州政府，同意讓大麻用於醫療或娛樂領域。

GMP 分析師 Martin Landry 表示，事實上，今年稍早，Constellation Brands 購買了 Canopy Growth 公司 9.9% 的股份，將大麻生產商納入旗下。